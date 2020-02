Dario Bandiera a I Soliti Ignoti/ “Il mio talento da comico? È innato, però…”

Anche questa sera Amadeus, a I Soliti Ignoti, ospita un volto che tanto ignoto non è. Tra gli ospiti c’è infatti Dario Bandiera, noto rumorista e imitatore italiano. Un personaggio amatissimo, che il pubblico ricorderà sicuramente per le sue ultime apparizioni nello show di Rai 2 “Stasera tutto è possibile”, ma anche per la sua partecipazione a Tale e Quale Show qualche anno fa. D’altronde il suo talento è innegabile e, come lui stesso ha dichiarato in un’intervista di qualche anno fa, “è innato”. “Io intrattengo da sempre, è proprio un lato che mi appartiene” ha ammesso in un’intervista rilasciata a rbcasting.com.

Dario Bandiera, un successo inaspettato…

Se sul palco ha sempre la battuta pronta, nella vita privata è invece piuttosto diverso. “Per contro, ho un lato molto introverso. – ammette Dario Bandiera, che continua – Da ragazzo, negli anni ’90, volevo fare il fotografo, che rimane una delle mia passioni più grandi. Sapevo di dover partire per il militare e che non potevo, quindi, iniziare a seguire corsi e scuole di fotografia.” Parte però da qui quella che poi si è rivelata essere la sua carriera: “Nell’attesa, iniziai a lavorare nei villaggi Valtur come rumorista o come preferisco chiamarlo io come “illusionista della voce”. Quell’inverno stesso, feci subito il provino per “Stasera mi butto” e andò bene.”

