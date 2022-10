Dario Cassini è sposato? Una misteriosa donna nella sua vita/ “Rimasto scottato ma..”

Dario Cassini è sposato? Una storia d’amore con una donna misteriosa, dal loro amore l’unico figlio Raffaele

In tv e sul palcoscenico è sempre spumeggiante ed esuberante, ma quando si tratta della sua vita privata diventa impenetrabile. Il comico e “ballerino” di Ballando con le Stelle, Dario Cassini, evidentemente, non vuole mescolare il suo percorso artistico con quello privato e sentimentale. Non a caso si sa poco o nulla di tutti quegli aspetti personali che lo riguardano. Stando ad alcune dichiarazioni rilasciate in passato dall’attore, nella sua vita ci sarebbe una donna a cui è molto legato e di cui è ancora innamoratissimo. Non si sa quale sia il nome, né tantomeno se sia la sua fidanzata o se sia sua moglie. Di sicuro però dal loro amore è nato l’unico figlio di Dario, che si chiama Raffaele.

Dario Cassini e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Stroncato dalla giuria: "Non eri all'altezza!"

Dario Cassini e l’amore: “Le donne sono la mia unica fonte di reddito”

“Parlare di donne mi piace molto, sono la mia unica fonte di reddito, le prego di continuare a comportarsi in maniera così assurda, perché hanno manie improponibili, non sanno stare da sole, sono multiformi, anche a letto sono delle truffatrici”, ha raccontato in passato Dario Cassini a proposito di amore e sentimenti. “Sono una persona estremamente generosa in sentimenti e sono rimasto “scottato” più volte da varie storie. Quello che ho provato personalmente fa parte dei miei testi, anche se si tratta di testi comici”.

LEGGI ANCHE:

Moglie e figlio Dario Cassini/ Una vita privata segreta per l'attore e comicoDario Cassini, chi è? Da Le iene a Ballando con le stelle/ Moglie e il curioso caso dieta

© RIPRODUZIONE RISERVATA