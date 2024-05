Dario Cassini, compagna ed ex fidanzata Marina Rei/ Lui: “Mai avuto storie lunghe nella mia vita”

Dario Cassini, chi è la compagna? Massimo riserbo sulla vita privata: “Mai avuto storie lunghe”

Finalmente sbarcherà in Honduras e farà il suo ingresso tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei famosi 2024 anche Dario Cassini. Sull’attore e comico napoletano si conosce tutto sulla sua carriera iniziata nei teatri partenopei e proseguita in giro per l’Italia fino all’approdo in fiction di successo. Molto meno, invece, si conosce sulla sua vita privata. Nonostante nei suoi spettacoli parli spesso di rapporti di coppia nelle interviste non si sbilancia mai.

E dunque da rumor ed indiscrezioni possiamo stabile che Dario Cassini ha una compagna, chi è? Non è dato saperlo non si conosce il nome ma sembra certo che non faccia parte del mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da molto tempo ed hanno un figlio di 9 anni chiamato Raffaele in onore del nonno, il padre di Dario Cassini è morto, infatti, prematuramente quando il comico aveva solo tre anni.

Come suddetto sulla vita privata del nuovo concorrente dell’Isola dei famosi 2024 vige il riserbo assoluto Dario Cassini ha una compagna ma è stato fidanzato con Marina Rei in passato. Nome d’arte di Marina Restuccia, nata il 5 giugno del 1969 è una cantautrice affermata. Cantante e batterista ha partecipato a diverse edizione del Festival di Sanremo. La sua canzone di maggior successo è sicuramente Primavera.

Dario Cassini e la sua ex fidanzata Marina Rei hanno vissuto un breve flirt lontano dalle luci del gossip. Di recente, invece, in un’intervista concessa al Corriere dell’Umbria sulla sua vita sentimentale ha rivelato ironico parlando del suo amore per l’Umbria: “È una delle storie d’amore più lunghe della mia vita. Non si è mai verificato neppure con una donna.” E poi ancora ha aggiunto: “Sono una persona estremamente generosa e sono rimasto ‘scottato’ più volte da varie storie. Quello che ho provato personalmente fa parte dei miei testi, anche se si tratta di testi comici”. È legatissimo alla sua famiglia di origine e a quella che si è creato e proprio per questo vuole proteggerli anche dal gossip.

