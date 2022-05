Dario crolla e piange ad Amici 21 per la Celentano/ Maria: “Ad altri ha detto peggio”

Si scatena la lite durante la semifinale di Amici 21 ed è ancora una volta la maestra Alessandra Celentano ad accendere la miccia. Tutto inizia quando la maestra schiera, durante la seconda manche, il guanto di sfida tra il suo ballerino Michele e Dario, il ballerino di Veronica Peparini. Come di consueto la sfida è anticipata dalla lettura della lettera che la maestra ha inviato a Dario e che contiene parole molto forti. Il sentirle nuovamente fanno crollare Dario che, dopo aver ballato, si sfoga con la maestra e crolla in lacrime: “Se è così sicura di Michele perché continua? Se sono arrivato in semifinale un motivo ci sarà, poi posso anche andare a casa!”

Maria De Filippi calma Dario ad Amici 21: “La Celentano ha detto anche di peggio ad altri allievi”

Compreso lo stato d’animo del ballerino, Maria De Filippi decide di intervenire per calmarlo: “Cerca di non prendere sul personale quello che dice Alessandra, tanti si sono sentiti dire di peggio, – gli ricorda la conduttrice – altri hanno continuato a ballare, altri hanno cambiato mestiere… Veramente si sopravvive e si continua a ballare con tranquillità. Ogni frase che lei dice non è personale ma è veramente fatta così, veramente pensa questo e non è contro di te!” “Ma assolutamente no, non è contro Dario ma contro il suo modo di ballare”, conferma la Celentano. Veronica però non ci sta e chiude: “È una delle cose più ingiuste che ti ho mai sentito dire qua dentro!”

