Dario Gay, chi è?/ Cantautore che duetta con Platinette con “L’inno della pettegola”

Dario Gay è un cantautore milanese che ha debuttato nel 1982 al concorso per artisti emergenti “Il Talentiere” dove viene notato da due artisti del calibro di Rita Pavone e Teddy Reno. Da quel momento, l’artista comincia la sua carriera collaborando con artisti importanti come la stessa Rita Pavone, Enrico Ruggeri e Milva. Una carriera trentennale durante la quale ha partecipato per ben due volte al Festival di Sanremo: la prima nel 1990 con “Noi che non diciamo mai mai” e la seconda nel 1991 con “Sorelle d’Italia”. Una vita dedicata alla musica e che lo ha portato anche a conoscere Platinette a cui è legato da una lunga amicizia che ha portato ad una collaborazione artistica. Dario Gay e Mauro Coruzzi interpretano insieme il brano “Inno della Pettegola”.

DARIO GAY E LA COLLABORAZIONE CON PLATINETTE

Una lunga amicizia ha portato Dario Gay e Mauro Coruzzi a dare vita ad un progetto artistico anticipato dal brano reggaeton “Inno della pettegola”. “Non è una canzone nuova. È stata parcheggiata per un po’ nel cuore. Da subito ho “sentito” che fosse perfetta per la voce di Mauro. Un giorno, ho preso il telefono e gli ho detto che volevo fargli sentire una cosa, di persona. Ci siamo incontrati e sotto la pioggia, in macchina, al primo ascolto ha subito detto il suo sì. Un amore a primo ascolto, un abito che calzava a pennello“, ha raccontato Dario Gay come riporta La gazzetta dello spettacolo. Una novità musicale con cui Dario Gay e Mauro Coruzzi sono pronti a trascinare il pubblico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA