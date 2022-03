Dario Schirone, Amici 2022/ Guanto della Celentano, “Michele batte lui e Christian”

Amici 2022, Dario Schirone nel mirino di Alessandra Celentano: il nuovo guanto di sfida

Alla vigilia del secondo serale Amici 2022, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, Dario Schirone è mandato in “guerra” contro Michele Esposito in un guanto di sfida misto, voluto da Alessandra Celentano. Nel dettaglio, la maestra di danza classifica invita Dario, pupillo della collega competitor Veronica Peparini, ad affrontare il suo ballerino classico, Michele, in una prova che a detta di lei evidenzierebbe la manifesta superiorità di Esposito rispetto a lui e non solo. Perché nel guanto, insieme a Dario, è chiamato in “guerra” anche Christian Stefanelli, ballerino di hip-hop e pupillo di Raimondo Todaro, che come Dario per la Celentano non è neanche lontanamente paragonabile alla totalità artistica e tecnica di Esposito.

Non a caso, così la Celentano motiva il suo guanto di sfida ad Amici 2022 che vede protagonista Michele Esposito: “E’ una prova sul controllo, dal movimento moderno e una base classica… io cerco la totalità del talento e non una cosa o l’altra”. Insomma, per la maestra di danza classica, Dario e Christian sono dei “ballerini a metà”, mentre Michele sarebbe l’emblema della definizione di un ballerino di livello.

Dario Schirone accetterà il guanto con Christian Stefanelli ad Amici 2022?

Dario Schirone chiamato al guanto di sfida in coppia con Christian Stefanelli, come richiesto da Alessandra Celentano, potrebbe insieme al ballerino di hip hop decidere di rifiutare la prova oppure decidere di scendere in campo per dimostrare di avere talento. Nell’attesa del secondo serale Amici 2022, intanto, le ultime anticipazioni tv preannunciano che Christian finirà a rischio, nel ballottaggio finale per la decretazione del secondo eliminato, schierato contro Crytical.

