Dario Schirone choc su Alessandra Celentano ad Amici/ “Ho avuto un attacco di panico”

Manca sempre meno al via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22 in partenza il 18 settembre 2022 su Canale 5, e intanto l’ex Amici 21 Dario Schirone torna al centro del gossip per delle importanti nuove dichiarazioni rilasciate a talent ormai concluso. In confidenza con la riconfermata insegnante di canto al talent di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, nel web format da lei condotto Dimmi di te, Dario Schirone torna a raccontarsi tracciando un bilancio della sua vita, anche alla luce dell’esperienza di studio della danza vissuta ad Amici 21, che lo ha fatto capitolare in amore con la cantante Sissi (al secolo Silvia Cesana). Questo, senza tralasciare un momento davvero duro vissuto tra i banchi della scuola, culminato con un attacco di panico che lo ha privato della forza fisica e di volontà, lasciandolo sfinito e senza fiato sul palco del serale del talent.

“Sto bene, sono felice di quello che sta succedendo perché non me lo aspettavo -esordisce Dario Schirone, parlando di sé, a talent ormai concluso- Stanno succedendo tante belle cose che non ti aspetti a 18 anni in modo così normale. […] Non sono rimasto deluso, perché io non provo né delusione né rancore né niente, perché il percorso l’ho fatto. Amici era il posto dove ho sempre sognato di andare. Un’esperienza dove poter conoscere persone diverse che amano fare quello che faccio io”. Ma quali sono gli aspetti positivi riscontrati, dell’esperienza intrapresa in TV? “Volevo studiare con persone che ammiro ogni giorno, senza preoccuparmi dell’orario. Potevo studiare tutto il giorno senza il problema di dover andare in giro, dormire in macchina, rispettare orari…” aggiunge il ballerino modern. Il pupillo di Veronica Peparini é stato a lungo al centro del continuo contenzioso tra la maestra di ballo e sua mentore e l’insegnante avversa, Alessandra Celentano, che lo ha spesso sommerso di critiche sia dal punto di vista tecnico sul movimento nella danza e le linee fisiche che dal punto di vista personale, tacciandolo di mancanza di bon ton, sfacciataggine, menefreghismo nei suoi riguardi e ipocrisia. Il che ha a quanto pare contribuito a fargli vivere il momento più buio nella sua esperienza al talent, che é finito per vederlo in preda ad un attacco di panico al centro studio, nel mezzo della messa in onda serale di Amici 21: “C’è stato un momento in cui mi sono sentito perso. Sono entrato ad Amici nel modo più sbagliato in cui uno può entrare ad Amici. Con troppe certezze. Sono entrato così sicuro di me ma ne sono uscito con un rapporto più platonico, vivo ora la danza con molta più raffinatezza, leggerezza. Mi sono sentito perso perché a volte alcune critiche non le trovavo proprio critiche, le trovavo molto più “oltre” rispetto a una critica. Io vivo di fatti non di parole, ascoltavo le parole e le trovavo pesanti, poi andavo in sala prove a fare i fatti e magari confrontandomi con i professionisti trovavo altri punti di vista mi facevo arricchire da tutti i punti di vista. Da qualcuno non sono stato compreso, ma non provo nessun rancore”.

E non é tutto. Perché non troppo velatamente, poi, Dario Schirone ha ammesso che soprattutto per via delle critiche ricevute da Alessandra Celentano, si é ritrovato vittima di un attacco di panico, una confessione choc in cui però lui assicura di aver saputo gestire la difficile situazione vissuta nel posto dei suoi sogni: “Alcune critiche su tutto quello che riguarda la danza in sé le ho prese, le ho fatte mie e le ho raffinate .-Mi sono state utili…Ho avuto un attacco di panico, ma non voglio dare la colpa alla maestra. Io sono già in generale ansioso, vivo tutto in maniera amplificata e lì di più. Mi butto giù ma ho sempre pensato ad andare avanti. In semifinale si apre il led con la maglietta per la finale e io in quel momento non ci ho creduto più. Ho smesso di pensare che devo andare avanti, ho detto “per me oggi finisce qua”.”. E ancora, poi: “Ero felice ma nostalgico. Mi sentivo un passo indietro, ero lì che dicevo “per me oggi è finita l’esperienza” e allora ho messo davanti tutta la sensibilità che avevo dentro e ho ballato solo per me stesso per l’ultima volta. Mi sono lasciato andare e mi è partito quell’attacco che ho gestito bene”.

