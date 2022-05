Dario Schirone/ Dagli attacchi di panico ad Amici 2022 al rapporto teso con Alessandra Celentano

Dario Schirone, le crisi di panico ad Amici 2022 e il rapporto turbolento con la Celentano

Dario Schirone ha vissuto un’esperienza ricca di emozioni contrastanti ad Amici 2022. Il ballerino è stato protagonista di parecchi scontri con la maestra Alessandra Celentano, che come sempre non ha fatto sconti coi suoi giudizi inequivocabili. Questo ha portato alla luce le fragilità del ragazzo, difeso a spada tratta dalla Peparini e dal pubblico che ha imparato ad apprezzarlo. Ha fatto tenerezza, Dario, quando durante una lite con Alessandra è piombato in una crisi profonda. Un vero e proprio attacco di panico che ha visto il ballerino coprirsi la faccia con le mani, per poi sdraiarsi a pancia in su per cercare di rilassarsi ed infine pianti e respiri molto lunghi.

Dario Schirone Amici 21: "Dormivo in auto per ballare"/ "Celentano? Critiche inutili"

Dario Schirone, la lezione di Stefano De Martino su Alessandra Celentano

Situazioni difficili da gestire, soprattutto per Dario Schirone, che è comunque uscito dalla scuola a testa altissima. Con tanto di complimenti e incoraggiamenti da parte di Maria De Filippi, sempre a sua difesa anche quando Alessandra Celentano lo ha punzecchiato. Pure Stefano De Martino, durante una delle ultime puntate di Amici 2022, aveva cercato di supportare Dario, spiegandogli che Alessandra Celentano in vent’anni ha bocciato ballerini che tutt’ora ballano. O che, alla fine, si sono ritrovati a dover cambiare lavoro intraprendendo comunque carriere importanti. “A me ha fatto cambiare lavoro a forza di critiche“, gli aveva ricordato il modello partenopeo.

LEGGI ANCHE:

Amici 21, Dario Schirone/ Crisi con Sissi? Lui fa sapere: "Mi mancherà..."Amici 21: LDA, Nunzio, Dario, Aisha bagno di folla a Napoli/ Fan in delirio all'evento TIM

© RIPRODUZIONE RISERVATA