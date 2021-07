D’AVERSA ALLA SAMPDORIA/ Calciomercato news, Ufficiale l’arrivo del nuovo tecnico

CALCIOMERCATO SAMPDORIA, L’EX PARMA SULLA PANCHINA

La sessione estiva di calciomercato è cominciata da qualche giorno e le varie società del nostro campionato sono al lavoro per sistemare le proprie rose anche per quanto riguarda gli staff tecnici alla guida delle squadre. In questo senso si colloca l’annuncio dell’arrivo di Roberto D’Aversa alla Sampdora come nuovo allenatore per la stagione calcistica 2021/2022, avendo firmato un contratto biennale con i liguri fino al 2023. Lo scorso anno alla guida del Parma D’Aversa non ha saputo evitare la retrocessione con i gialloblu emiliani ma si prepara a vivere una nuova avventura con il patron Ferrero in attesa di conoscere quali saranno i prossimi movimenti del suo club da qui alla fine di agosto. I rumors non mancano per la Sampdoria sia in merito ai calciatori che alla dirigenza.

CALCIOMERCATO LAZIO/ Ecco l'offerta al Bordeaux per Toma Basic

CALCIOMERCATO SAMPDORIA, I PROSSIMI MOVIMENTI

Tornando alle indiscrezioni di calciomercato riguardanti i dirigenti, nelle ultime ore si parla molto della possibilità di vedere Daniele Faggiano lasciare il Genoa per approdare appunto ai cugini della Sampdoria. In questo modo i blucerchiati potrebbero contare sul duo composto da D’Aversa e Faggiano che aveva fatto bene proprio al Parma nel recente passato. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX i rossoblu sarebbero più che lieti di lasciar partire il dirigente risparmiando così su un ingaggio da 700 mila euro all’anno circa e che scadrà nel 2023, consentendo alla Sampdoria di agire subito sul mercato sotto la sua guida.

LEGGI ANCHE:

VACLIK AL NAPOLI/ Calciomercato News, partenopei vicinissimi al secondo di MeretCALCIOMERCATO NAPOLI/ Azzurri al lavoro per ritesserare Maksimovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA