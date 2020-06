D’Aversa “Ho avuto il coronavirus”/ Tecnico Parma: “Avuto paura per la mia famiglia”

Pubblicità

Ancora una rivelazione scioccante nel mondo della Serie A, proprio pochi giorni prima che il campionato riparta: anche Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha avuto il coronavirus. A raccontarcelo è lo stesso tecnico dei ducali, sulle pagine di Parma Today questa mattina: “Diversi giorni dopo la gara contro la Spal ho avuto un po’ di febbre, sintomi leggeri, ma, visto il momento, sono stato responsabile per non mettere a rischio a nessuno. Solo dopo i test sierologici fatti in vista della ripartenza del campionato ho saputo di averlo contratto”. Dunque il malessere che si è presentato dopo la sfida tra Parma e i biancazzurri, (occorsa per la 26^ giornata di Serie A l’8 marzo scorso) e poi il sospetto di aver avuto, sia pure in forma lieve il coronavirus. Un timore che è diventato certezza solo negli ultimi giorni, quando come tutti i protagonisti della Serie A, anche D’Aversa è stato sottoposto a tampone e test sierologico, per poter rientrare in campo.

D’AVERSA: “HO AVUTO IL CORONAVIRUS, BENE RIPARTIRE COL CALCIO”

Dopo dunque le testimonianze di tanti giocatori della Serie A, dirigenti e pure di Gianpiero Gasperini, la rivelazione shock di Roberto D’Aversa sul coronavirus, è solo l’ultima che ci arriva in ordine cronologico. Il tecnico della formazione emiliana, nella lunga intervista concessa ha poi raccontato della difficile esperienza vissuta con la malattia, e dei timori per la propria famiglia. D’Aversa ha raccontato: “I miei figli hanno capito tutto da soli, i più grandi sono stati i primi a spaventarsi e a non voler uscire di casa, la più piccola ha dimostrato maturità volendo indossare la mascherina”. Proseguendo ha aggiunto: “Inizialmente il pallone è andato in secondo piano, la gente moriva e non riuscivo a concentrarmi. Allora ho sistemato la casa, il terrazzo: cose per le quali di solito c’è meno tempo”. Ma ora il grande calcio e pure il suo Parma è pronto a ripartire: “Ho sensazioni positive perché, visto il periodo dal quale stiamo rientrando, poter nuovamente allenarsi e poter ricominciare a parlare di campionato rende tutto positivo”.



