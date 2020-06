Ripresa Serie A/ Scontro Lega-FIGC sul blocco retrocessioni: domani c’è il Consiglio

Pubblicità

Si annuncia un Consiglio Federale bollente dello atteso solo domani, lunedì 8 giugno, dove tra i tanti temi messi a tavolo (con pure i problemi per la ripartenza della Serie C e calcio femminile) certo spiccano le questione sorte nelle ultime ore per la ripresa della Serie A e sopratutto sugli scenari che si affacciano nel caso in cui il primo campionato dovesse di nuovo bloccarsi. Nella tarda serata di venerdi, in seguito ad Assemblea di lega, infatti i venti club della Serie A, si sono detti per l’assegnazione di scudetto e applicazione delle retrocessioni, solo se vi sarebbe stata l’aritmetica, in caso di nuovo stop: e in aggiunta pure non vi sarebbero state promozioni dalla cadetteria, onde evitare la creazione di un campionato a 22 o 23 squadre per la prossima stagione. Uno scenario che ovviamente coinvolge a cascata le serie minori e che pare non essere stato affatto gradito dai club della Serie B, e specialmente dalla FIGC e dal suo numero 1 Gravina, che promette battaglia nel Consiglio Federale di domani mattina.

Pubblicità

RIPRESA SERIE A, E’ SCONTRO LEGA-FIGC

E davvero domani è attesa una resa dei conti tra Lega Serie A e FIGC sul tema della ripresa del campionato ma soprattutto di cosa si dovrà fare in caso di nuovo stop: dopo le polemiche sul famoso algoritmo, play off e play out e media punti, ecco che la discussione sui blocco delle retrocessioni e promozioni pare essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Gravina. Come leggiamo questa mattina sulle colonne del Corriere dello sport, pare che la posizione della Lega Serie A sull’argomento sia stata più una scelta politica, che di valore sportivo-tecnico, atta a ribadire un potere decisionale più forte all’interno della Federcalcio. Pare poi che la proposta del blocco di retrocessioni e promozione sia stata portata avanti da Torino, Sampdoria e Udinese, a cui si sarebbero accodate Genoa e Lecce, ma pure gli altri club, timorosi di far apparire la Lega “spaccata” al suo interno. Ma che sia stata scelta politica o meno, di certo la mossa non è proprio andata giù a Gravina, che domani potrebbe dunque sbattere i pugni sul tavolo, e incassare anche l’appoggio di tutti gli altri, dalla B ai dilettanti. Più variegato invece si annuncia il dialogo intorno ad algoritmo e play off come scenari futuri per la stagione calcistica 2019-20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA