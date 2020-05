David Beckham compie 45 anni/ Gaffe e scandali: dalla presunta amante a Beckileaks

Pubblicità

David Beckham oggi compie gli anni e tutti sono pronti a fargli i migliori auguri sui social in questo momento un po’ complicato per tutti. Anche lui, come altri prima di lui, sarà costretto a modificare un po’ la sua idea di compleanno e rimanere in casa lontano da fasti e grandi party. L’ex calciatore londinese David Beckham festeggia il suo 45esimo compleanno in lockdown insieme alla sua famiglia, alla moglie Victoria Beckham ed ai loro figli tranne Brooklyn, in isolamento a New York insieme alla fidanzata Nicola Peltz. In questi giorni il calciatore è riapparso sui social con un nuovo look da quarantena spazzando via il suo famoso ciuffo e presentandosi con uno stile un po’ più rude ma in passato abbiamo avuto modo di vederlo in panni diversi e non sempre al top.

GLI SCANDALI CHE HANNO TRAVOLTO DAVID BECKHAM

Ma se su questioni di stile possiamo dire che con gli anni è migliorato, per la sua reputazione non possiamo dire lo stesso. In questi 45 anni, 20 passati con la moglie, non sono mancati i colpi bassi tra presunte amanti e il caso Beckileaks che hanno fatto tremare anche il potente David Beckham. In particolare, proprio due anni fa, il calciatore è stato travolto in uno scandalo, battezzato dai media inglesi con il nome Beckileaks, in cui gli hakcer sono entrati in possesso del suo account di posta elettronica mettendo mano alle sue email soprattutto quelle relative ad una serie di reclami per la mancata nomina di Sir oppure la critica rivolta all’UNICEF, fatti che lui ha poi definito infondati perché “provenienti da delle dichiarazioni che sono state rubate da email private”. Come se questo non bastasse, in passato, ha subito anche un attacco mediatico da una presunta amante, Rebecca Loos, pronta a rivelare in tv dei suoi incontri con lui e, quindi, dei tradimenti ai danni di Victoria, i suoi prossimi 45 anni saranno un po’ più tranquilli?



