20 ANNI DI MATRIMONIO DAVID BECKHAM E VICTORIA ADAMS/ L’ex calciatore “Ti amo tanto”

Grande festa in casa Beckham per i 20 anni di matrimonio fra l’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid, Milan, Paris Saint Germain e Los Angeles Galaxy, David Beckham, e l’ex cantante delle Spice Girls, Victoria Adams. Per l’occasione, l’ex numero 7 dei Red Devils ha pubblicato sulla propria pagina Instagram uno scatto che è divenuto nel giro di poche ore virale. Si tratta di quattro foto che ripercorrono brevemente le due decadi di unione fra l’ex calciatore e la stilista, a cominciare da un primo scatto risalente al giorno delle nozze, con marito e moglie vestiti di bianco. Il secondo scatto vede invece David e Victoria vestiti in viola, l’abito scelto per il party serale di matrimonio, mentre nel terzo scatto una bella foto in bianco e nero dei due, risalente a non poco tempo fa. Infine l’ultima fotografia, un bel ritratto di famiglia con David, Victoria e i quattro figli: «WOW 20 anni – la didascalia dello Spice Boy – guarda cosa abbiamo creato Ti amo così tanto». Lo scatto ha superato già il milione di like (1.7 mln per l’esattezza), e ricevuto migliaia di commenti. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

20 ANNI DI MATRIMONIO DAVID BECKHAM E VICTORIA ADAMS

Oggi, 4 luglio 2019, sono vent’anni dal matrimonio di David Beckham e Victoria Adams. Esattamente due decadi fa la cantante delle Spice Girl e l’allora giocatore del Manchester United, convolavano a nozze, un unione su cui in pochi avevano scommesso, ma che ha invece raggiunto la bellezza di venti lunghissimi anni. Di mezzo 4 figli e diversi rumors di presunti addii, ma alla fine i Becks sono ancora in piedi, fra alti e bassi sia chiaro, come ogni coppia, ma ancora lì, pronti a testimoniare la propria unione attraverso un bello scatto su Instagram pubblicato proprio in queste ore dall’ex asso della nazionale di calcio inglese. «Ne abbiamo superate tante, passerà anche questa. Il mio matrimonio sopravvivrà. Io e David abbiamo vinto tante crisi e riusciremo ad uscire anche da questa brutta situazione. Non ci faremo abbattere».

20 ANNI DAL MATRIMONIO DI BECKHAM

Così parlava pochi anni fa Victoria, alla luce dei rumors che raccontavano di un tradimento (che probabilmente c’è stato) da parte di David, ma alla fine tutto è filato via liscio come l’olio, (quasi) fra l’indifferenza generale. Oggi i due festeggiano venti anni di matrimonio, insieme a Brooklyn, il figlio più grande della coppia (20 anni), ma anche Romeo (16 anni), Cruz (14) e infine Harper Seven, la più piccolina di sette anni. Una coppia “silenziosa”, che salvo qualche raro caso non viene quasi mai nominata dai giornali di gossip, tranne che per ospitate ad appuntamenti iper-esclusivi, come ad esempio il recente matrimonio di Sergio Ramos, capitano del Real Madrid nonché ex compagno proprio dell’ex numero 7 dello United per un paio d’anni. «Ci conosciamo meglio di chiunque altro e quando ci sono problemi ne parliamo sempre, affrontandoli insieme – il segreto dell’unione dei Becks – Né io né lei saremmo nella posizione familiare in cui siamo adesso se non ci fossimo incontrati tanti anni fa. Nessuno di noi sei sarebbe così forte se fosse da solo». E allora, tanti auguri!



