David Beckham stufo della moglie Victoria? / Il gossip “I suoi debiti da sarta..”

David Beckham pronto a mollare la moglie Victoria ma non nel senso letterale del termine, almeno non dal suo ruolo di moglie e nemmeno di marito, bensì da quello che ogni volta deve correre ai ripari riempendo il buco nei conti dell’azienda da stilista che l’ex Spice ha tanto voluto e sognato. Le cose non andavano bene prima e adesso, con l’avvento del Coronavirus e della crisi economica, sono andate peggiorando, e la situazione si è fatta insostenibile anche per un Re Mida come Beckham che non sarebbe più intenzionato a metterci una “toppa” pronto a concentrarsi sugli investimenti sempre più ingenti del Miami FC, club di calcio americano da lui acquistato il 5 febbraio 2014. Secondo i rumors, la crescita della squadra ha un costo via via sempre più elevato e questo non permetterebbe a Beckham di concentrarsi anche sui possibili buchi di bilancio dovuti alle perdite dell’azienda della moglie.

David Beckham pronto a chiudere i rubinetti alla moglie Victoria per la sua attività di stilista?

Fonti vicine alla coppia avrebbero descritto al Daily Mail come il confronto fra i coniugi sul tema sarebbe scottante: “Ormai è assodato quanto l’attività dell’ex Spice Girl stia sprecando da anni, David ha tranquillamente espresso il suo parere sull’inutilità di insistere investendo altro denaro senza un riscontro economico concreto, oltretutto in un periodo di crisi”. Al momento sembra quindi che il calciatore sia pronto a chiudere i rubinetti e a quel punto Lady Beckham dovrà trovare altro da fare, magari per lei si prospetta un arrivo in tv?



© RIPRODUZIONE RISERVATA