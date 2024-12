Martina De Ioannon tra Gianmarco e Ciro: chi sarà la scelta a Uomini e Donne?

Il trono classico che sta appassionando maggiormente il pubblico di Uomini e Donne è quello di Martina De Ioannon che si sta avvicinando alla scelta finale anche se è difficile fare un pronostico su chi sarà il ragazzo che uscirà dallo studio con la tronista. Martina, nelle ultime settimane, si è concentrata su Gianmarco e Ciro. Con entrambi ci sono stati baci ed esterne importanti e per entrambi ha fatto gesti che lasciano pensare ad una preferenza per l’uno piuttosto che per l’altro. Tuttavia, dall’ultima indiscrezione, sembrerebbe che la scelta di Martina potrebbe essere Ciro.

Ilaria Volta e Vincenzo La Scala si sono lasciati dopo Uomini e donne/ "Non pensavo potesse finire così"

Quest’ultimo, di fronte ai vari baci tra Martina e Gianmarco e alle loro esterne è crollato più volte ammettendo di non riuscire a guardarle al punto da essere andato via. La tronista, tuttavia, non è affatto pronta a rinunciare a Ciro e, con la redazione di Uomini e Donne, sarebbe andato a riprenderlo.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: dove sono stati beccati fuori da Uomini e Donne

Martina De Ioannon sta vivendo intensamente tutte le emozioni che le sta regalando il trono di Uomini e Donne. Se con Gianmarco il feeling è cresciuto gradatamente, con Ciro la chimica è stata immediata e, nonostante i problemi e le incomprensioni, non rinuncia a lui. Martina avrebbe così raggiunto Ciro a Torre Annunziata come fa sapere un fan a Lorenzo Pugnaloni.

Raffaella Scuotto e Brando Efrikian si sono lasciati ancora?/ Spunta una segnalazione: "Lui ha dovuto..."

Secondo la segnalazione dell’esperto del programma di Maria De Filippi, i due stavano facendo l’esterna su una panchina. Lei lo ha anche aspettato perché Ciro era in palestra. Un’esterna importante, dunque, quella fatta da Martina e Ciro che si stanno legando sempre di più. Nonostante i vari litigi, dunque, i due stanno creando un rapporto importante: sarà lui, dunque, la scelta della tronista?