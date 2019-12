David e Cristina Incrovaia lite social/ “Parli male di me” e la risposta di lei…

David Scarantino e Cristina Incorvaia continuano a farsi guerra sui social. I due, dopo essere usciti da Uomini e Donne insieme, hanno partecipato al programma Temptation Island Vip dove sono usciti diversi problemi. Tornati dall’isola i due si sono lasciati ma le litigate continuano ancora sui social, anche a distanza di tanto tempo. L’ultima discussione è nata dopo una serie di provocazioni lanciate sulle stories di Instagram proprio da David: “Parli male di me, ma parli ancora di me. Sai come si intitola tutto ciò? Ossessione. Sono soddisfazioni queste”. Cristina, sentendosi tirata in ballo nella questione, ha subito pubblicato la sua risposta: “Dato che mi nominano, se vuoi essere al centro dell’attenzione devi essere un talento, altrimenti sei un pagliaccio”. Da qui l’inizio della fine, alimentata anche dai commenti degli ammiratori della ex concorrente di Uomini e Donne: sono arrivati una serie di commenti negativi contro David, che ha subito reagito all’attacco dicendo di voler procedere per vie legali contro chi lo ha attaccato: “Volevo avvisare quelle terze persone che hanno fatto dei post con insulti e calunnie varie che presto riceveranno mie notizie tramite il mio studio legale. Dopo aver visionato i vari screen, all’avvocato brillavano gli occhi… buone feste, leoni da tastiera”.

David e Cristina: dopo Temptation Island la storia è definitivamente chiusa

Considerate queste premesse, sarà difficilissmo sperare in un riavvicinamento tra la Dama e il Cavaliere. Anche quando erano nel programma, David e Cristina hanno spesso avuto grossi problemi d’incomprensione e litigate di diverso tipo, ma quando le cose sono andate meglio hanno deciso di lasciare il progrmma per provarsi a vivere anche all’esterno, nella vita reale. Poi è arrivato il momento di Temptation Island Vip, quando si sono messi in gioco per testare la loro relazione. Le cose non sono andate benissimo neanche lì tanto che alla fine hanno deciso di chiudere la storia. Ora però si parla di tradimento, come scrive Cristina: “Quella che gli scriveva messaggi d’amore facendolo sentire Dio mentre stava con me, che gli diceva io per te farei di tutto e tanto so che mi ami! E lui che diceva che era solo una pazza psicopatica! Ecco, adesso scopriamo che mi tradiva oltre a tutto il resto (…) Lei è la donna per lui perché scriveva chiaramente che avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Lo zerbino era lì messo da parte, pronto all’uso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA