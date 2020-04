David e Victoria Beckham/ Party di compleanno in salotto (One World Together At Home)

Pubblicità

È oramai tutto pronto per “One World: Together At Home”, l’evento organizzato da Lady GaGa assieme ai più grandi nomi del jet se musicale e che nasce come iniziativa di beneficenza oltre che per onorare il personale sanitario di tutto il mondo che da settimane è in prima linea nell’emergenza Coronavirus. E tra i tanti ospiti speciali di questa festa in diretta web che andrà in onda tra la notte di oggi sabato 18 aprile e l’alba di domani ci saranno anche David Beckham e sua moglie Victoria: la coppia più “posh” dello showbiz britannico, anche se oramai i due vivono da anni negli States assieme alla prole, farà parte del cast di questa iniziativa online che andrà in onda su Mtv e anche Comedy Central (ma il concerto maratona sarà trasmesso in Italia anche su Rai 1 e Rai Radio 2) sarà quindi l’occasione per accendere i riflettori sull’oramai ex Spice Girl e il suo compagno dopo che alcuni giorni fa Victoria ha festeggiato in grande stile, seppur costretta a casa dalla quarantena, il proprio 46esimo compleanno. Un party decisamente meno coinvolgente dato che è andato in scena nel loro comunque lussuoso salotto ma che grazie alla finestra di Instagram è stato trasmesso in diretta web e col dj Fat Tony, amico della coppia, che ha suonato la playlist delle loro canzoni preferite “da condividere con tutti i miei follower”.

DAVID E VICTORIA BECKHAM, TRA PARTY IN SALOTTO E NUOVA CASA DA 22MLN DI EURO

Come detto, tuttavia, David e Victoria Beckham in quel della Florida oramai sono degli imprenditori di successo, tra moda e calcio e questo è anche uno dei motivi per cui da poco i due si sono regalati una nuova abitazione super lusso a Miami: la notizia ha ovviamente fatto il giro del mondo non solo per via della sua ubicazione ma anche per il costo che i coniugi avrebbero affrontato, ovvero oltre 22 milioni di euro. Il loro nuovo nido d’amore infatti si trova nel leggendario “One Thousand Museum”, il grattacielo deluxe da 62 piani progettato dall’archistar britannica Zaha Hadid me ubicato proprio nella metropoli che è il cuore pulsante della Florida. Dagli scatti social postati dall’ex calciatore si può apprezzare non solo la vista mozzafiato e la piscina sul tetto ma anche altre chicche dell’appartamento che però servirà a David e a sua moglie solo come… appoggio da affiancare all’altra loro residenza dal momento che lo Spice Boy è ora il presidente di una propria franchigia nuova di zecca, ovvero quell’Inter Miami con cui sogna di sovvertire le gerarchie della MLS (Major League Soccer), ovvero la massima lega calcistica statunitense.



