David Pratelli è Pau Dones/ La difficile trasformazione nel frontman de Jarabedepalo (Tale e Quale Show)

Si alza l’asticella della difficoltà per David Pratelli, che nella puntata di stasera di Tale e Quale Show 2019 dovrà interpretare un cantante particolare. Si tratta di Pau Donés, ovvero il frontman della band Jarabedepalo. L’espressione del concorrente al momento dell’assegnazione ci ha già svelato che il compito non sarà così semplice per lui. Gli verrà assegnata per caso La flaca, il brano pop e rock del ’96 con cui l’artista originale ha visto il premio Ondas Award for Music come Miglior Canzone? Ci sono grandi possibilità che la produzione opti per la hit del passato, all’epoca più che gettonata anche in Italia. Dal punto di vista della trasformazione fisica, di sicuro non sarà così semplice per l’imitatore riuscire a replicare le forme tondeggianti del viso di Pau Donés. “Quando ci sono io, rimanete incollati davanti al televisore. Non cambiate canale”, dice Pratelli in un video di Spettacolo.eu, condividendolo sui social.

David Pratelli, Tale e Quale Show 2019: come è andata nei panni di Nino Ferrer?

Da David Pratelli a Nino Ferrer per la prima puntata di Tale e Quale Show 2019: questa l’esibizione di debutto del concorrente, che ci ha proposto una delle canzoni italiane più amate del passato. Al ritmo de La pelle nera, brano che l’artista originale ha lanciato nel ’67, abbiamo visto l’imitatore dominare il palco con la sua grande energia. “Sei stato eccezionale, anche per la grinta e per la vitalità”, ha detto infatti Loretta Goggi durante il suo verdetto. “Questo brano, a dispetto della musica allegra, contiene una manifestazione contro il razzismo”, ha aggiunto Vincenzo Salemme nel complimentarsi con Pratelli. Per il comico napoletano il merito di David è stato di mostrarsi in pista non solo un valido imitatore, ma anche un abile showman. Nella classifica provvisoria però lo troviamo al sesto posto con 31 punti, confermati anche in quella definitiva.

David Pratelli, la prima esibizione

