David Pratelli/ Video, l’ex Campione di imitazione si rilancia? (Tale e Quale Show)

Il ritorno di David Pratelli in tv inizia da Tale e Quale Show 2019, dove lo vedremo fra i concorrenti pronti a tagliare il traguardo. “Ci puntavo da qualche anno anche perchè Carlo conosce bene le mie potenzialità”, dice in un’intervista a La Nazione. Del resto David rimane uno degli imitatori più brillanti del conduttore del talent show: come non farsi notare? L’orgoglio batte nel cuore di Pratelli, mentre accende i motori per non deludere le aspettative di tutti gli ammiratori pronti a seguirlo in questa nuova avventura. L’imitazione è nelle sue corde, è il suo campo ancora prima del 2002, quando si ritrova a vincere il Campionato Italiano degli Imitatori. “Un conto è imitare i personaggi, un conto è imitare i cantanti”, specifica non escludendo di poter incontrare diverse difficoltà in questo suo nuovo cammino. Fra i suoi cavalli di battaglia però troviamo Adriano Celentano: la produzione sceglierà di agevolarlo oppure eviterà di assegnargli una commessa fin troppo facile? L’unica cosa certa è che David vede in questa parentesi inedita un salto di qualità rispetto agli anni passati, dopo una significativa militanza a Guida al campionato e Quelli del calcio, al fianco di Simona Ventura.

David Pratelli, Tale e Quale Show 2019: entusiasmo ed elettricità

David Pratelli è entusiasta ed elettrizzato dalla sua avventura a Tale e Quale Show 2019. “Una nuova sfida, ho sempre fatto personaggi parlati”, specifica in un video che ha condiviso in questi giorni su Instagram. Entrare a far parte del talent show rappresenta una sorta di esame per il noto imitatore, sicuro che fra impegno e divertimento riuscirà ad ottenere una forte soddisfazione. Prima di lasciare i fan e chiudere la clip, il neo concorrente ci regala anche uno dei suoi cavalli di battaglia: l’imitazione di Carlo Conti, ormai conduttore storico del programma. Clicca qui per guardare il video di David Pratelli. Dice infatti di essere “serenamente motivato” a fare del suo meglio, a mettersi in gioco con sfide per ora inedite. Come se la caverà nel canto? Riuscirà a tenere testa agli altri concorrenti che hanno esperienza nel mondo della musica? Di certo il divertimento sarà assicurato con un concorrente del calibro di Pratelli, fra i volti più amati della rete ammiraglia. Non è escluso comunque che spunti presto qualche rivale. Magari Agostino Penna, che al contrario di Pratelli può contare su diversi vantaggi nel mondo della musica? La battaglia è davvero dura, ma in entrambi i casi possiamo dire di trovarci di fronte a due artisti a tutto tondo davvero completi.

