“David Rossi è stato ucciso”/ Le Iene, i lavori della Commissione e audio di Pittelli

Antonino Monteleone torna ad occuparsi della morte di David Rossi, il manager della Banca Monte dei Paschi precipitato nel 2013 da una finestra del suo ufficio in centro. Il servizio de Le Iene si concentrerà sul lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione parlamentare d’inchiesta. In particolare, il programma di Italia 1 ha ripreso il sopralluogo dei commissari e raccolto le dichiarazioni di Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione. Per la prima volta ha espresso tutte le sue perplessità su quanto ricostruito finora dalla Procura e dal Tribunale di Siena che per due volte ha archiviato il caso come suicidio. «Le ricostruzioni che sono state fatte fino ad oggi, come si è verificato quello che secondo la Magistratura è un suicidio, non ci convincono del tutto».

Perplessità che si uniscono a quelle della famiglia di David Rossi, che sin dall’inizio non ha mai creduto alla tesi del suicidio. La Commissione ha anche deciso di eseguire una prova tecnica, mai svolta nel corso delle due precedenti indagini, cioè una simulazione con manichino, con le stesse caratteristiche fisiche di David Rossi.

MORTE DAVID ROSSI, L’INTERCETTAZIONE DI PITTELLI

Ma nel servizio de Le Iene su David Rossi che andrà in onda stasera verrà approfondito anche la vicenda dell’audio pubblicato nei giorni scorsi dall’emittente calabrese LaCNews24, che getta nuove ombre sulla vicenda. Si tratta di un’intercettazione ambientale dell’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato del maxi processo Rinascita Scott, arrestato nel novembre 2019 e ora ai domiciliari. Nell’intercettazione parlava con un suo collega dei problemi finanziari di Banca Monte dei Paschi di Siena diceva: «Se riaprono le indagini sulla morte di Rossi succederà un casino grosso». E aggiungeva: «Se si sa chi lo ha ammazzato… Non si è suicidato, Rossi non si è suicidato, Rossi è stato ucciso». Le domande che sorgono, dunque, sono diverse: in primis, cosa sa sulla morte dell’ex responsabile della comunicazione di Mps? Pertanto, ci sono altri elementi che emergono?

