David Rossi, l’avvocato: “Forse un’altra persona nella stanza”/ “Sotto le suole…”

A “Storie Italiane” si è parlato nuovamente della morte del capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, deceduto il 6 marzo 2013. Tante le cose che non tornano secondo il legale della famiglia della vittima, Paolo Pirani, il quale, intervenendo nello studio televisivo di Rai Uno, ha affermato: “La caduta del corpo è avvenuta senza rotazione. Se David si fosse aggrappato alla sbarra, non sarebbe caduto in quella modalità perpendicolare. Quella modalità non è compatibile con cosa viene descritto negli atti, bensì con una presa. Il muro del Monte dei Paschi è inoltre antico e ha una svasatura verso il vicolo: se fosse caduto spontaneamente, ci avrebbe sbattuto contro. Per questo riteniamo che sia stato buttato di sotto”.

David Rossi, mail usata dopo la sua morte?/ Fratello: "Messaggio creato il 7 marzo…"

L’avvocato ha aggiunto: “Se la collega di David Rossi non è stata colpita da una finestra aperta, probabilmente significa che quella finestra era chiusa. Era il 6 marzo, di sera, con una serata piovosa. Era evidentemente chiusa. Il Gip dice che la porta chiusa possa essere determinata da una folata di vento. A nostro avviso c’è almeno una prova certa della presenza di un’altra persona nella stanza”.

Antonella Tognazzi “mio marito David Rossi impaurito”/ “Mail suicidio? Un messaggio…”

DAVID ROSSI, PARLA IL FRATELLO RANIERI: “TANTE COSE NON TORNANO”

Ranieri, fratello di David Rossi, a “Storie Italiane” ha aggiunto: “La ricostruzione effettuata sin qui dice che David è salito sulla finestra, ha superato la sbarra di propria volontà e si è gettato nel vuoto. Ora, non ci sono tracce di scarpe su quella finestra e non torna neppure il discorso fatto dagli inquirenti. La camicia strappata e i lividi possono indicare un’aggressione e uno strisciamento del corpo su un davanzale della finestra, così come ha anche affermato chi indaga. Ma come è possibile questo, se c’è la sbarra di protezione sopra?”.

David Rossi, "medico legale parla di colluttazioni"/ Carolina: "Qualcuno a Roma..."

La patina bianca rinvenuta sotto la suola delle scarpe di David Rossi sembra provenire da un cantiere, come quello che c’era al quarto piano di quel palazzo per un’opera di ristrutturazione: “Dai nostri calcoli – ha dichiarato l’avvocato – sembra più compatibile una caduta dal quarto e non dal terzo piano”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA