David Sassoli, grave complicanza sistema immunitario/ Come sta: ricoverato in Italia

David Sassoli è ricoverato in ospedale “per una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario“. A darne notizia è Roberto Cuillio, portavoce del Presidente del Parlamento europeo. Di conseguenza, ogni attività ufficiale di Sassoli è stata cancellata. Sassoli, che lo scorso dicembre aveva annunciato l’intenzione di non ricandidarsi alla guida del Parlamento europeo, si trova in una struttura ospedaliera in Italia, dove è ricoverato dal 26 dicembre. Nel settembre scorso invece era stato ricoverato a Strasburgo per una polmonite non causata da contagio Covid.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, anche perché in mattinata David Sassoli aveva twittato il proprio cordoglio per la morte della giornalista Silvia Tortora: “Una vita spesa per il garantismo, per la memoria del padre Enzo, vittima di malagiustizia, per un Paese più maturo e più civile“, aveva scritto in un tweet, evidentemente dall’ospedale in cui è ricoverato. Poche ore dopo è stata diffusa la notizia appunto del suo ricovero.

DAVID SASSOLI RICOVERATO: LE REAZIONI

“Sono molto dispiaciuta per le condizioni di salute di David Sassoli, di nuovo costretto al ricovero. A lui l’abbraccio di tutte le senatrici e i senatori del Pd“, ha twittato Simona Malpezzi. L’attuale Presidente del Parlamento europeo, il cui mandato scade a gennaio, è iscritto al Partito democratico dopo la sua esperienza da giornalista e anchorman del Tg1. Sui social sono tanti i messaggi di sostegno che sta ricevendo David Sassoli. “Sono affettuosamente vicino all’amico David Sassoli di nuovo in ospedale da qualche giorno“, ha scritto Giuliano Pisapia.

Il 15 settembre David Sassoli era stato portato all’ospedale civile di Strasburgo e, dopo le visite mediche, gli era stata diagnosticata una polmonite. Una settimana dopo aveva annunciato lui stesso il ritorno in Italia: “Grazie per tutti i vostri calorosi auguri. Mi sento meglio e ieri i medici dell’ospedale civile di Strasburgo mi hanno permesso di tornare in Italia per continuare le cure per la polmonite. Ringrazio l’equipe medica che si è presa cura di me con attenzione e professionalità“, aveva scritto infatti il 22 settembre.

