DAVIDE BASOLO/ Non è la scelta di Giovanna Abate: “Mi piaci ma…” (Uomini e Donne)

Il primo a fare il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne per la scelta è Davide Basolo. Giovanna Abate inizia il suo discorso che porta per lui non ad un lieto fine. “Il nostro è stato un percorso inverso. – esordisce – Questo ci ha permesso di scoprire qualcosa dentro di noi che ci ha legato e che ci ha lasciato un legarsi l’un l’altra senza doversi per forza toccare. Sei riuscito con la tua originalità e il tuo modo di essere a farmi vivere delle emozioni che mi hanno fatto avere un grande boom nel mio cuore. A prescindere da questa sedia ho comunque conosciuto due persone che hanno dato la possibilità a me stessa che l’amore porta amore. Tu avevi più certezze di me, di te mi son fidata sin da subito, cosa che io non faccio.” Così arriva verso la rivelazione: “La Giovanna che vedo con te è una Giovanna spensierata, bella… Tutto questo mi porta ad avere con te una conoscenza rara che mai più avrò. – così conclude – Sono andata a fondo dentro di me, mi sono chiesta tutto… sono stata sempre sincera con te e questo mi porta oggi a non poterti dire che sei tu la mia scelta. Io di là sono mossa da qualcosa che non so chiamare e devo tener conto di questo, perché non vorrei che tu fossi un ripiego.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Davide Basolo, l’Alchimista che ha incantato tutti

La Maschera è stata croce e delizia di questo suo percorso a Uomini e Donne. L’Alchimista ha infatti incuriosito tantissimi italiani oltre ad aver affascinato Giovanna Abate, ma ha anche attirato su di se molti sospetti e critiche. Oggi sappiamo che dietro quella maschera c’è Davide Basolo, un ragazzo che pare essere realmente interessato a Giovanna, tanto da tentare fino alla fine e con ogni mezzo di conquistarla. D’altronde, prima della scelta, Giovanna ha parlato di Davide alle pagine del magazine di Uomini e Donne, dichiarando: “Davide è un sognatore come me e riesce ad arrivarmi vicino nonostante non ci siamo mai potuti sfiorare. Trovare qualcuno le cui parole valgono più di un abbraccio non è da tutti i giorni. Mi piace il suo modo di essere semplice e poi ha un bellissimo sorriso.”

Davide Basolo, da Giovanna Abate al trono di Uomini e Donne?

Sta di fatto che Davide Basolo ha attirato parecchia attenzione su di lui. Il modo in cui ha corteggiato Giovanna Abate ha appassionato i telespettatori di Uomini e Donne che, di fronte alla non scelta della tronista, lo vorrebbero a settembre sul trono. Una decisione che Maria De Filippi e la sua redazione potrebbero prendere molto presto. Intanto ci si prepara alla scelta di Giovanna Abate, in onda oggi 8 giugno su Canale 5. Proprio prima di dire il fatidico nome, la tronista ha svelato le sue sensazioni: “Non mi spaventa uscire da sola, ormai mi sento come una fenice sempre pronta a risorgere dalle proprie ceneri, però voglio dare valore a tutti i sentimenti che ho investito in questo percorso. Non credo di meritarmi un brutto finale”, ha fatto sapere.



