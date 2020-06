Davide Basolo, lite con Sammy a Uomini e donne/ L’Alchimista si infuria con Giovanna?

Pubblicità

Siamo pronti per una nuova puntata di Uomini e donne, una delle ultime della stagione e, sicuramente, una delle ultime dedicate a Giovanna Abate che la prossima settimana andrà in scena con il momento della scelta optando per uno tra Davide Basolo e Sammy Hassan. In molti sono convinti che sia proprio il vocalist la scelta di Giovanna e che lui le abbia detto di sì come nei migliori dei copioni ma oggi il protagonista sarà ancora l’Alchimista. Davide Basolo scenderà di nuovo le scale del programma e prenderà posto al cospetto di Giovanna ma non è chiaro, almeno dal promo, se i due siano usciti insieme per una nuova esterna oppure no. L’aria che tira non è delle migliori e sono lontani i tempi in cui i due ballavano stretti stretti per la gioia del pubblico, oggi Davide si mostrerà infuriato prima con Giovanna, rea di cantare e di prenderlo in giro quando lui fa notare che ancora ci sono troppe sedie in studio quando si parla di lei, e poi con Sammy Hassan.

L’ALCHIMISTA FURIOSO CON GIOVANNA E SAMMY A UOMINI E DONNE?

Quest’ultimo arriverà in studio come una star e Gianni Sperti rincarerà la dose a Uomini e donne facendo notare che il comportamento di Giovanna ha solo una spiegazione ovvero che lei sia follemente innamorata di Sammy, cosa nota a tutti. A quel punto Davide si rivolgerà ancora a Sammy reo di parlare solo per ottenere gli applausi dei presenti compreso quello di Giovanna che continua a sorridere sorniona alle parole del vocalist. E’ solo la tregua prima della tempesta? Lo scopriremo oggi pomeriggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA