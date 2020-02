Davide Caranchini/ Dal ristorante Materia di Como a Masterchef in cerca della svolta

Davide Caranchini è uno degli ospiti della puntata di oggi, 13 febbraio 2020, di Masterchef Italia 9 (clicca qui per scoprire come è andata l’ultima puntata). Lo chef sarà il protagonista dell’Invention Test dove svelerà quella che è la tradizione della cucina di lago. Al vincitore della Mistery Box presenterà tre sue creazioni molto complesse, dandogli dei consigli su come fare quella che sceglierà. Probabile anche che poi passi la palla al concorrente per gli abbinamenti tra le pietanze e i suoi colleghi in gara. Il livello si alza sempre di più e dunque i giudici decidono di rendere più complicate anche le prove.

Davide Caranchini è considerato una vera promessa della cucina italiana, alla guida del ristorante Materia che si trova in provincia di Como. Per questo è stato scelto come esperto dei pesci di lago, che di certo sa come trattare e come rendere adatti allo stile del programma. Di recente Davide ha vinto la sua prima stella Michelin con una cucina definita dalla critica culinaria come provocatoria. Tra i suoi punti forti ci sono lo studio delle materie prime e anche la voglia di valorizzare i prodotti della sua zona. In carriera è partito come tanti dalla scuola alberghiera, fino ad ottenere il quarto posto alle Olimpiadi della cucina in Germania. Quell’esperienza l’ha portato a intraprendere un viaggio in giro per l’Europa dove ha maturato grandissimo tatto e sensibilità in cucina.

