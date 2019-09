Davide Casaleggio all’Onu per parlare di Rousseau/ M5s, è bufera: “A che titolo?”

Davide Casaleggio all’Onu per parlare dell’associazione Rousseau, di cui è presidente, e per promuovere la cittadinanza digitale: scoppiano le polemiche. Il figlio di Gianroberto, fondatore del Movimento 5 Stelle insieme a Beppe Grillo, interverrà nel corso di un evento dal titolo “Digital Citizenship: Crucial Steps Towards a Universal and Sustainable Society” per sostenere l’iniziativa delle Nazioni Unite «propedeutica alla presentazione di una risoluzione a difesa dei diritti di cittadinanza digitale», come spiegato ai microfoni del Corriere della Sera. Al centro la rivoluzione del web, del digitale e delle tecnologie dell’informazione, con la risoluzione che «intende promuovere un percorso di riconoscimento nella comunità internazionale di questi diritti». Casaleggio ha inoltre evidenziato di non viaggiare con la delegazione del Governo e che sosterrà le spese per conto suo, ma non mancano gli attacchi da parte di alcune forze politiche…

DAVIDE CASALEGGIO ALL’ONU: E’ BUFERA

«Ormai l’associazione Rousseau sostituisce ogni tipo di istituzione», l’attacco del senatore di FI Maurizio Gasparri: «Ora abbiamo anche Casaleggio junior che va a rappresentare l’Italia alle Nazioni Unite. Del resto con Di Maio alla Farnesina è ovvio che questa gente si senta padrona del mondo». Come riporta Adnkronos, l’esponente azzurro ha poi aggiunto: «A che titolo e per dire cosa va Rousseau alle Nazioni Unite a un incontro di rango istituzionale?. Siamo di fronte a un rovesciamento della realtà». Aspre critiche arrivano anche dagli alleati di Governo del Partito Democratico, ecco il tweet di Filippo Sensi: «Leggo di una proposta Casaleggio all’Onu. A nome, nientemeno dell’esecutivo italiano. Quale? Quello di prima? Quello di adesso? E il governo? Russo’? Sveglia». Un dibattito che si è acceso nelle ultime ore e che ha coinvolto diversi esponenti politici, basti pensare al dem Andrea Romano che parla apertamente di conflitto d’interessi.

