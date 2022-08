Davide Casaleggio e Enrica Sabatini si sono sposati/ Lei “Persa nei tuoi occhi…”

Davide Casaleggio si è sposato. Ad annunciarlo è stato proprio il presidente dell’Associazione Rousseau, che ha pubblicato su Facebook la foto del matrimonio con Enrica Sabatini. “Just married!“, ha scritto Casaleggio, che ha scelto la giornata di ieri per le nozze. È anche il giorno del compleanno del cofondatore di M5s, suo padre Gianroberto Casaleggio, scomparso nel 2016. Lui e la moglie, ex consigliera comunale di Pescara e suo braccio destro, autrice del libro “Lady Rousseau”, si sono detti sì su una piccola spiaggia in Abruzzo.

Lui ha optato per completo blu e orchidea bianca nel taschino, lei invece abito bianco con spalline sottili e un bouquet di rose rosse. Tra i messaggi di auguri spicca quello di Alessandro Di Battista: «Vediamo se su Rousseau gli attivisti confermeranno. Democrazia diretta Davide. Sempre. E sopratutto auguri di cuore». Gli sposi e i loro ospiti hanno lanciato in aria 100 palloncini bianchi, ma ne spiccavano due rossi, quelli dei loro figli, i gemelli Riccardo e Alessandro, in ricordo del nonno.

IL MESSAGGIO DI ENRICA SABATINI DOPO LE NOZZE CON DAVIDE CASALEGGIO

Enrica Sabatini, 40 anni, socia dell’Associazione Rousseau dal 2018, ha scritto su Facebook che prima del loro incontro le dissero che Davide Casaleggio parla poco, quindi sarebbe stata questione di pochi minuti. «In realtà parlammo per ore confrontandoci su ciò che ci appassionava di più e di come realizzarlo insieme». Una passione su cui hanno costruito un rapporto professionale, a cui poi si è aggiunta l’amicizia e quindi l’amore. «Il condividere sogni è diventato il filo che ha legato le nostre vite l’una all’altra. Quel giorno scoprii che eri parte di me e io di te. E ciò che avremmo creato insieme, me lo avrebbe ricordato ogni giorno. E avrebbe avuto gli occhi gioiosi di Riccardo e Alessandro. I tuoi stessi occhi. Quelli in cui mi sono persa e ho trovato il nostro unico e speciale noi». Era stata proprio la neo moglie di Davide Casaleggio ad annunciare il matrimonio, sempre via social. Era il 24 luglio quando scriveva che avevano scelto per le nozze una piccola spiaggia in Abruzzo. E sulla data: «Mi piace pensare che non sia una casualità, ma che sia il suo modo di dirci che ci sarà anche lui. Tra le tante persone che amiamo — ancora una volta e sempre — sarà al nostro fianco», in riferimento a Gianroberto Casaleggio.

