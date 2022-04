Davide Casaleggio: “Sì a nuovo movimento”/ “Il vero M5s non esiste più”

Davide Casaleggio torna a criticare il Movimento 5 Stelle e rilancia: è pronto a dare vita a un nuovo movimento. Il presidente dell’Associazione Rousseau è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera alla vigilia della kermesse Sum, in ricordo del padre Gianroberto, e ha esordito spiegando di essere sempre rimasto delle sue convinzioni, il Movimento che abbiamo conosciuto non esiste più.

“Si ha paura di chiedere agli iscritti anche solo una rosa di nomi per il Quirinale, consultarli per cambiare il programma sulla politica estera o per capire chi candidare in un comune come a Palermo o in una regione come la Sicilia o ancora di permettere le candidature dal basso inventando addirittura consultazioni con un mono-candidato”, le parole di Davide Casaleggio ai microfoni di Emanuele Buzzi: “Questa paura delle decisioni dei cittadini sta annichilendo il consenso ai minimi storici e penso che il trend sia ormai irreversibile”.

DAVIDE CASALEGGIO: “SI A NUOVO MOVIMENTO”

Dopo aver rivelato di avere ancora qualche contatto con Beppe Grillo, seppur su argomenti familiari, Davide Casaleggio si è soffermato su Sum, definito il futuro dell’uomo e come “la tecnologia e l’organizzazione della società lo farà evolvere”. Il proprietario di Rousseau ha sottolineato che in questi anni il costo di accesso alla politica è crollato grazie alla rete ed è convinto che la stessa cosa accadrà per l’energia.

Ma nel futuro di Davide Casaleggio c’è soprattutto un nuovo movimento: “La partecipazione e la cittadinanza digitale rimarranno sempre al centro dei miei interessi. Come questo si concretizzerà lo vedremo nei prossimi mesi”. Una novità degna di nota, dunque, dopo tante indiscrezioni. Infine, una battuta sulla vita da papà: “Fa cambiare la prospettiva in cui si vedono le cose. Fa pensare molto più a lungo termine. E soprattutto, al momento, fa dormire poco, ma con una gioia immensa”.

