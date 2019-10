Davide De Marinis/ Chi imiterà questa sera? Mistero sull’assegnazione… (Tale e Quale Show Il Torneo)

Che cosa avrà preparato Davide de Marinis per la prima puntata di Tale e Quale Show 2019 Il Torneo?

In attesa della performance di stasera, Davide de Marinis intanto ci rivela quali emozioni stia vivendo in questo momento grazie ad un lungo post sui social. “Veramente felicissimo! Ringrazio tutti voi che mi avete sostenuto in queste sei puntate in maniera eccezionale… siete grandi”, dice ai fan che lo seguono. Il concorrente ammette tra l’altro che la sua esibizione in Un’avvenuta di Lucio Battisti non sia stata tra le migliori della sua esperienza nel talent. “La cosa più importante per me è sentire l’affetto di tutti voi e la carica che mi date”, conclude. Clicca qui per leggere il post di Davide de Marinis. Purtroppo non possiamo sapere nulla di più sulla performance di questa sera, tranne che ancora una volta avrà delle protesi alle guance, al mento e pure al naso. Impossibile intuire dalle Storie che ha pubblicato chi sarà l’artista che dovrà imitare. “A volte è stato un limite. Il mio repertorio va oltre ‘Troppo bella’. Queste due esperienze televisive mi hanno aiutato a dimostrare la mia versatilità”, ha detto invece al settimanale Ora parlando della hit che lo ha reso popolare. A distanza di quasi 20 anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, tutti si chiedono se Davide de Marinis replicherà l’esperienza e proporrà un brano. In realtà il cantante ha provato a salire sul palco dell’Ariston anche nelle edizioni successive, ma i suoi brani sono stati sempre bocciati. Del programma di Carlo Conti invece non può che spendere belle parole. Dopo tutto è in quello studio che tante arti riescono a fondersi, la musica e l’imitazione, oltre a teatralità e recitazione.

Davide De Marinis: il parimerito con Jessica Morlacchi

Continua il sogno di Davide De Marinis, che ritroveremo a Tale e Quale Show 2019 Il Torneo a partire da questa sera. Il concorrente infatti ha registrato 301 punti e un parimerito con Jessica Morlacchi nella scorsa puntata, passando il turno con un quarto posto condiviso. La scorsa settimana lo abbiamo visto nei panni di Lucio Battisti per la canzone Un’avventura e alla fine è stato il suo trucco a scatenare qualche risata nella giuria. Secondo Vincenzo Salemme il risultato è stato un mix fra Maradona e il politico Renato Brunetta. “Vocalmente non ho nessun appunto da fare, soprattutto all’inizio. Perchè poi quando ha cominciato sull’inciso, lui ha dato un pochettino di forza alla voce”, ha detto invece Loretta Goggi, “il trucco è fra Christian e… lasciamo perdere”. Il gioco delle somiglianze ha poi coinvolto anche Giorgio Panariello: “Guarda, oltre a Brunetta io ci ho visto quello di Venerdì 13, quello con la maschera… Jason”. Davide però ha mostrato qualche insofferenza all’eccesso di battute ed ha preferito sottolineare che il trucco ha richiesto diverse ore di preparazione, anche per via delle protesi. Per sua fortuna Carlo Conti ha supportato le sue parole e ha riportato all’ordine la giuria, per una volta più scatenata rispetto al solito. “Non ti ha aiutato la somiglianza, ma la voce chiudevo gli occhi ed era identica”, ha concluso alla fine il giudice toscano. D’accordo anche Salemme, che ha solo specificato di aver trovato la voce del concorrente più soffiata rispetto a quella dell’originale.

