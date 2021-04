Davide Devenuto, compagno Serena Rossi/ Matrimonio in gran segreto? Lei “Vorrei…”

Momenti di grande emozione per Serena Rossi. La conduttrice di Canzone Segreta prova cosa vuol dire stare seduti sulla poltrona bianca al centro del suo studio quando, a sorpresa, scopre che qualcuno a sua insaputa le ha organizzato ciò che è solitamente lei a creare per i suoi ospiti. Così ecco arrivare sul palco Davide Devenuto, noto attore e suo compagno da anni. Serena è con le lacrime agli occhi e corre ad abbracciarlo. Ricordiamo, però, che i sue non sono sposati ma sono già genitori. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, proprio parlando dell’atteso matrimonio con Davide (lui le ha anche fatto la proposta in Tv!), la conduttrice ha raccontato: ”Per il momento stiamo bene così: abbiamo comprato casa insieme, abbiamo un figlio che adoriamo e insieme abbiamo anche una nostra casa di produzione. – tuttavia ha aperto una porta alle nozze, rivelando che – Se un domani decidessimo di sposarci, sarebbe un sì intimo, il meno chiassoso possibile.” Insomma, il matrimonio potrebbe arrivare presto ma in gran segreto…

