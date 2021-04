Ilaria, sorpresa alla sorella Serena Rossi/ “Hai realizzato il tuo grande sogno!”

Grande sorpresa per Serena Rossi nella sua trasmissione Canzone Segreta. Dopo aver fatto commuovere tanti ospiti è lei a doversi accomodare alla poltrona bianca al centro dello studio. Per lei arriva sua sorella Ilaria, seguita poi sai loro genitori. Ilaria ha scritto per Serena una bellissima lettera di amore fraterno: “Sorellona mia, eri una bambina con due occhioni neri e un grande sogno: volevi cantare. Hai cantato prima ancora di parlare, cantavi, cantavi sempre. E mentre la tua voce diventava ogni giorno più bella, il tuo sogno diventava anche il nostro, il sogno di tutta la nostra famiglia.” Così continua: “Hai lavorato tanto, hai fatto tanta gavetta, senza mai dimenticare le parole che ti diceva nonno Emilio quando ha capito che facevi sul serio: ‘Serena, mi raccomando, la tua integrità sempre prima di tutto!’ Questa frase non l’hai mai dimenticata, – e conclude – sei riuscita a rimanere quella bambina con gli occhi neri e il sorriso felice. Oggi la tua vita è piena d’amore: ce l’hai fatta.”

