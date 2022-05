Davide Devenuto, compagno Serena Rossi/ “Matrimonio? Mi troverei a disagio”

Davide Devenuto è compagno di vita e collega della bellissima Serena Rossi. Comincia a studiare recitazione nel 1997, debutta in teatro dopo un solo anno con la commedia Woody si racconta. Negli anni successivi colleziona altre esperienze marginali nel mondo del cinema e della tv, fino a diventare un volto noto grazie al ruolo di Andrea Pergolesi interpretato nella soap opera Un posto al sole, di cui è diventato uno dei personaggi più rappresentativi.

Serena Rossi/ Mina Settembre 2, la fine delle riprese e forse un nuovo inizio...

Nel corso del 2018, invece, partecipa come concorrente alla seconda edizione del reality culinario Celebrity MasterChef Italia, piazzandosi sul podio al terzo posto. Per quanto riguarda la vita privata, come dicevamo, da circa tredici anni è impegnato con la presentatrice e attrice napoletana Serena Rossi.

Davide Devenuto e Serena, la “trovata” del matrimonio, lui: “Con l’abito mi sentirei a disagio”

Con Serena Rossi ha messo al mondo un figlio, Diego Devenuto. Alcuni anni fa, durante una puntata di Domenica In, è arrivata la proposta di matrimonio per la compagna, ma alla fine l’attore ha ritrattato spiegando che la sua era una semplice “trovata”. “Per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente”, ha spiegato al magazine Intimità, aggiungendo che la retromarcia non ha inficiato minimamente nel loro rapporto sentimentale: “Tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena. E poi mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio, anche se ci abbiamo pensato davvero”.

Davide Devenuto/ “Come papà sono bravissimo, Serena Rossi? Non un colpo di fulmine…”

LEGGI ANCHE:

SERENA ROSSI/ "Napoli? All'inizio volevano che nascondessi la mia napoletanità..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA