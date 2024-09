Serena Rossi in lutto, morto lo zio Luciano: “Era un uomo semplice“

Serena Rossi nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con una gravissima perdita che ha colpito la sua famiglia; è morto Luciano, l’adorato zio dell’attrice, che ne ha dato comunicazione con un affettuoso messaggio su Instagram in suo ricordo. Tra le stories del suo profilo, la protagonista di Mina Settembre ha pubblicato una foto in bianco e nero che la ritrae sorridente al fianco dello zio, oltre ad una commovente dedica d’addio che racchiude il profondo legame che li ha sempre uniti.

“Zio Luciano era un uomo semplice (nel senso più elevato), pieno di valori, fatto di ironia (quella proprio tipica napoletana), di amore… quante risate insieme… e quanta dignità, fino alla fine“, il messaggio di Serena Rossi in ricordo dello zio. L’attrice ha poi sottolineato quanto sia profonda la perdita che ha colpito la sua famiglia: “Lasci un grande vuoto nella nostra famiglia, ma in realtà sei sempre con noi“. A corredo dell’Instagram story, ha aggiunto come sottofondo musicale il brano Allora sì di Pino Daniele.

Serena Rossi è sempre stata piuttosto riservata riguardo la sua vita privata e familiare; tuttavia, dal messaggio d’addio all’adorato zia Luciano, si evince quanto fosse legata a lui e quanto fosse un componente fondamentale della sua famiglia. Un lutto importante per l’attrice, che sta affrontando questo momento di dolore al fianco delle persone a lei più care e anche del marito Davide Devenuto, con il quale è convolata a nozze l’anno scorso dopo aver rimandato anni fa il matrimonio a causa della pandemia da Covid-19.

Sul fronte professionale, invece, Serena Rossi è al lavoro per la preparazione di Mina Settembre 3; la terza stagione della celebre e amata fiction di Rai 1 dovrebbe andare in onda non prima del 2025, dunque il pubblico dovrà pazientare ancora qualche mese prima di rivederla finalmente in tv.