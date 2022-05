Davide e Katia, figli Carlo Ancelotti/ Lui preparatore atletico e vice al Real Madrid

Davide e Katia Ancelotti sono i figli dell’allenatore Carlo Ancelotti: entrambi sono nati dal matrimonio con Luisa Gibellini. I due sono dei volti molto conosciuti, seppure per motivi diversi. La primogenita è nata a Roma l’8 aprile 1984. Inizialmente ha tentato la carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando alla terza edizione di Amici di Maria De Filippi come cantante. Il successo però non è mai arrivato. Adesso lavora dunque nel settore della moda come amministratore delegato di un brand di abbigliamento.

La donna è sposata dal 2014 con Mino Fulco ed è mamma di tre figli: Alessandro, Andrea e Aurora. Anche il marito è piuttosto noto, in quanto lavora come nutrizionista in campo sportivo. È stato ed è tuttora al fianco del suocero Carlo Ancelotti nel corso delle sue esperienze in Europa in panchina: al Bayern Monaco, al Napoli e all’Everton prima, al Real Madrid ora. È uno dei suoi più fedeli collaboratori.

Davide e Katia, figli di Carlo Ancelotti: il secondogenito e il genero sempre al suo fianco

Mino Fulco, marito di Katia, non è l’unico membro della famiglia a fare parte dello staff di Carlo Ancelotti: anche il figlio Davide Ancelotti lavora al suo fianco. Il secondogenito, nato a Parma il 22 luglio 1989, è entrato a fare parte di questo mondo nel 2012, muovendo i suoi primi passi proprio dove il papà era allenatore in quel periodo, ovvero nel PSG prima e nel Real Madrid. Nel corso della prima parentesi ai Blancos fece da preparatore atletico. Quando lo scorso anno Carletto è tornato in Spagna, invece, ha assunto il ruolo di suo vice come nel Bayern Monaco, nel Napoli e nell’Everton.

In molti casi è stato definito un “raccomandato” date le sue origini, ma in questi anni ha dimostrato di avere le competenze tali da meritarsi quel ruolo accanto al papà. A lui inizialmente ha rubato i segreti del mestiere, mentre adesso dispensa preziosi consigli.











