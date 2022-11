Davide e Katia, figli Carlo Ancelotti/ “Mio padre ed io ci siamo commossi…”

Davide e Katia Ancelotti: chi sono i figli di Carlo Ancelotti

Chi sono Davide e Katia Ancelotti? Dal cognome è facile intuire che si tratta dei figli di Carlo Ancelotti, nati dal primo matrimonio con Luisa Gibellini, morta a soli 63 anni dopo aver combattuto contro la malattia. Davide, classe 1989, ha scelto di seguire indirettamente le orme del papà che, appassionato di calcio sin da bambino, è riuscito a costruire una grandissima carriera prima come calciatore e poi come allenatore. Come riporta il Corriere della Sera, nel 2012 ha cominciato a lavorare accanto a papà Carlo entrando a far parte del suo staff prima come preparatore atletico e, successivamente, come suo vice.

Katia, invece, classe 1984, lavorerebbe come amministratore delegato di un famoso brand d’abbigliamento. Prima di trovare la propria strada professionale, Katia ha provato ad inseguire i suoi sogni artistici. Dotata di una grande passione per la musica, ha partecipato alla terza edizione di Amici come cantante.

Il legame speciale tra Carlo Ancelotti e i figli Katia e Davide

Lavorare l’uno accanto all’altro ha unito ancora di più Davide e Carlo Ancelotti. I due hanno vissuto un momento davvero speciale a maggio 2022 quando il Real Madrid ha conquistato la finale di Champions League. Un traguardo raggiunto in un giorno unico per padre e figlio come ha poi svelato lo stesso Davide a Radio Cope.

“È vero, sia mio padre sia io ci siamo commossi – le parole del figlio di Ancelotti – per una questione di natura strettamente personale e familiare. Per noi quello di mercoledì era un giorno molto speciale, il compleanno di mia madre ed è stato un finale molto emozionante per entrambi”.

