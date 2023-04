Davide Flachi condannato a 20 anni, Franco Terlizzi patteggia/ Parla l’ex pugile

Davide Flachi, figlio del boss della Comasina Pepè Flachi, sarebbe stato condannato a 20 anni di carcere all’esito del processo con rito abbreviato per una presunta associazione per delinquere impegnata nello spaccio di stupefacenti e armi, frodi assicurative ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. A riportare la notizia è Il Corriere della Sera, secondo cui l’ex pugile Franco Terlizzi, volto noto anche in tv per la sua partecipazione al reality L’Isola dei Famosi, avrebbe patteggiato una pena di 3 anni e mezzo.

Con la sua decisione, il gup Natalia Imarisio avrebbe accolto la richiesta dei pm della Dda, Gianluca Prisco e Francesco De Tommasi, titolari delle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano, e insieme a Flachi, riferisce lo stesso quotidiano, sarebbero stati condannati anche Santo Crea e Samuel Cimmarusti (ritenuti il suo braccio destro e rispettivamente destinatari di pene a 17 anni e 4 mesi e a 18 anni). L’ex pugile Franco Terlizzi sarebbe stato ritenuto dagli inquirenti il prestanome di Davide Flachi, titolare “fittizio”, scrive Il Corriere, di un negozio che sarebbe stato individuato come riconducibile alla famiglia di ‘Ndrangheta.

Le condanne per Davide Flachi, figlio del boss ndranghetista della Comasina Pepè Flachi, e Franco Terlizzi, ex pugile ed ex naufrago dell’Isola dei famosi, sarebbero arrivate poche ore fa. A carico del primo, secondo quanto emerso, sarebbe stata stabilita una pena a 20 anni di reclusione all’esito del processo con rito abbreviato relativamente ad una presunta associazione per delinquere dedita allo spaccio di droga e armi, ma non solo. L’inchiesta, come riporta Repubblica, avrebbe portato a galla un presunto tessuto di frodi assicurative, estorsioni aggravate dal metodo mafioso e una trama di informazioni sulle indagini che l’organizzazione avrebbe ottenuto grazie alle rivelazioni di alcuni appartenenti infedeli alle forze dell’ordine.

Franco Terlizzi, considerato dagli inquirenti il prestanome di Davide Flachi, avrebbe patteggiato una pena di 3 anni e mezzo. Pochi giorni fa, sui suoi canali social, l’ex volto del reality L’Isola dei Famosi ha condiviso con il suo pubblico un breve sfogo sulla sua storia personale: “Ho ripreso ad allenarmi, volevo dire una cosa. Ci sono tante persone che dicono delle cose molto sbagliate su di me, non vere. Chi mi conosce, sa che tipo di persona sono. A me dispiace che ci sia gente che si permette di giudicare non solo me, ma tante altre persone, spesso senza metterci la faccia“.











