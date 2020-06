DAVIDE GRAZIANO, EX COMPAGNO LUCIANA LITTIZZETTO/ Lei: “Credevo nella lealtà, poi…”

Pubblicità

Un grande amore quello che ha legato per circa 20 anni Luciana Littizzetto e il suo ex compagno Davide Graziano. La loro relazione, però, si è interrotta ufficialmente pochi mesi fa, quando è stata la stessa comica di Torino, in un’intervista concessa al settimanale “Oggi”, ad annunciare la rottura. In realtà già a fine 2018 la Littizetto aveva ammesso su DiPiù che la coppia stava attraversando una crisi: “È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare. È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare. Come sto? Sto che di questa cosa dico e non dico, anzi, preferirei non dire per niente perché proprio adesso non me la sento. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata”. Avvisaglie di una crisi in corso che neanche il bene reciproco è riuscito a scacciare del tutto.

DAVIDE GRAZIANO, EX COMPAGNO DI LUCIANA LITTIZETTO

Con Davide Graziano, musicista ed ex batterista del gruppo reggae torinese Africa Unite, Luciana Littizetto ha anche cresciuto due bambini, oggi ragazzi, avuti in affido. Basterebbe questo per comprendere che la storia tra i due non può essere ridotta ad un fuoco di paglia passeggero. Nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi che ha di fatto ufficializzato la fine della sua storia con Graziano, la Littizzetto ha di fatto imputato un atteggiamento scorretto all’ormai ex compagno: “Tutti facciamo i conti con la disillusione. E non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale. Al momento sono confusa. Penso che potrei trovare delle sintonie con un’altra persona. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola”.



