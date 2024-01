LUCIANA LITTIZZETTO E I FIGLI ADOTTIVI/ “Con noi da un anno c’è anche Svetlana, per paura della guerra…”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Luciana Littizzetto è tornata a parlare del rapporto con i suoi figli adottivi. La celebre conduttrice e attrice è mamma di ormai tre ragazzi: Vanessa, Jordan e Svetlana. Quest’ultima, svela, vive con loro da circa un anno: “È una ragazza bielorussa, sta con me già da sei anni ma viene e va. Durante il periodo del Covid si è fermata, poi ora, anche col problema della guerra, abbiamo deciso che venisse in Italia. È stato complicato ma ce l’abbiamo fatta”, ha rivelato Littizzetto.

L’adozione è stata per Luciana Littizzetto un passaggio molto lungo e tortuoso, ma non impossibile, come lei stessa ha sottolineato. A starle vicina in questo percorso è stata Maria De Filippi, come lei mamma adottiva di Gabriele Costanzo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Luciana Littizzetto e l’adozione dei figli Vanessa e Jordan:”il primo incontro con loro è avvenuto a Milano e fu molto emozionante”

Vanessa e Jordan Beljuli sono i figli adottivi di Luciana Littizzetto. L’attrice e comica ha deciso di adottare due giovani ragazzi di origine croata dopo averli conosciuti in età giovane. La Lucianina ha conosciuto i suoi figli quando avevano 9 e 11 anni. Grazie allo zampino di Maria De Filippi, sua grande amica, la Littizzetto si è convinta a fare il grande passo dell’azione. Proprio la Littizzetto ospite di Verissimo ha raccontato la grande emozione dell’adozione: “il primo incontro con loro è avvenuto a Milano e fu molto emozionante. La prima volta che li ho visti si pestavano come fabbri, da allora non hanno mai smesso”. Dall’adozione sono trascorsi tanti anni ed oggi Vanessa e Jordan sono due ragazzi adulti, ma nessuno dei due è solito chiamarla mamma.

In realtà la Littizzetto ha chiarito la cosa precisando: “mi chiamano mamma quando sono con i loro amici e al di fuori della famiglia, ma quando si rivolgono a me mi chiamano Lù. Per loro, io sono Lù. E pazienza, non si può avere tutto nella vita”.

Luciana Littizzetto vita privata, la storia con Davide Graziano

Per quanto concerne la vita privata di Luciana Litizzetto, la comica ed attrice è stata legata per più di 20 anni a Davide Graziano, produttore musicale classe 1968 ed ex batterista del gruppo Africa Unite. Il primo incontro tra i due c’è stato nel 1997. Non è dato sapere di più sul loro conto, visto che la conduttrice è sempre stata molto discreta e riservata per quanto concerne la sua vita privata e sentimentale. Proprio con il suo ex compagno Davide Graziano ha deciso di adottare i suoi due figli.

Come mai è finita tra Luciana Litizzetto e l’ex compagno Davide Graziano? Non è dato saperlo, anche se proprio la co-conduttrice di Che tempo che fa dalle pagine del settimanale Di Più si è sbottonata dicendo: “è una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare”.











