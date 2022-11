Davide Marotta, l’attore di Ciribiribi Kodak: “Demolizione slittata”/ “Non so cosa farò, famiglia in strada”

Davide Marotta, l’attore di Ciribiribi Kodak rischia ancora di perdere casa per demolizione

“Non sono arrivate le ruspe” annuncia in diretta a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso aprendo il collegamento con Davide Marotta, l’attore di Ciribiribi Kodak che rischia di perdere la sua casa per demolizione a causa di alcuni abusi. Oggi sarebbero dovute arrivare le ruspe che avrebbero portato alla demolizione della proprietà ma al momento tutto è slittato, come conferma il celebre attore in diretta a Pomeriggio 5.

Verrà infatti presentata un’istanza attraverso il quale si spera si possa arrivare ad un colloquio ad un possibile dialogo che porti ad evitare che la casa venga abbattuta, come viene annunciato in diretta su Canale 5. Resta però tutta la preoccupazione di Davide Marotta che, alla D’Urso, svela di non sapere cosa farà un domani se la proprietà verrà abbattuta.

Davide Marotta, nuovo appello a Pomeriggio 5: “Tre famiglie in strada se mi abbattono casa”

“Per un capriccio giudiziario la mia vita è in queste scatole. – dichiara Marotta in diretta, mostrando gli scatoloni con le sue cose che hanno invaso casa sua – Ho avuto solo quattro giorni e spero che in questo tempo qualcosa cambi. Ancora oggi non so cosa farò domani, tre famiglie andranno in mezzo alla strada.” ammette disperato. La vicenda assumerà contorni più precisi nei prossimi giorni, quando si scoprirà se l’istanza ha avuto successo e se, dunque, ci sarà la possibilità di un dialogo tra le due parti. “Datemi una mano, perché è assurdo buttare giù una costruzione del 1860, anche se c’è un piccolo abuso. Buttate giù solo la parte dell’abuso. In una struttura ci mettano gli altri, mia mamma la terrò in casa!”, le parole dell’attore.

