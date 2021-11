Davide Prosperi, diretta video/ Discorso del Presidente ad interim di CL

COMUNIONE E LIBERAZIONE DIRETTA VIDEO STREAMING, COMUNICAZIONI DI DAVIDE PROSPERI

L’annuncio è stato dato lo scorso 27 novembre, a poco più di una settimana dalle dimissioni di Don Julián Carrón: Davide Prosperi è divenuto nuovo Presidente ad interim della Fraternità di Comunione e Liberazione, dopo il colloquio avuto nei giorni scorsi con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita in Vaticano.

Per spiegare i contenuti dell’incontro avvenuto con la Santa Sede e illustrare agli iscritti della Fraternità di Cl le ultime particolari settimane, lo stesso Prosperi interverrà in diretta video streaming con una comunicazione in collegamento oggi lunedì 29 novembre alle ore 21 (qui l’indirizzo link disponibile). Il nuovo Presidente ad interim era stato convocato la scorsa settimana dal Prefetto del Dicastero Vaticano – Cardinale Kevin Farrell – il quale ha confermato che ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Fraternità di CL, in caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente gli subentra a pieno titolo. Di conseguenza, il Dicastero ha riconosciuto i pieni poteri in qualità di Presidente della Fraternità ad interim in attesa delle elezioni per il nuovo Presidente attese entro il settembre 2023 (secondo la riforma dei movimenti voluta e firmata da Papa Francesco negli scorsi mesi). La Diaconia Centrale di Cl, riunitasi sabato 27 novembre, ha perciò, all’unanimità, preso atto dell’incarico affidatogli esprimendogli piena disponibilità e collaborazione.

LA LETTERA ALLA FRATERNITÀ DI COMUNIONE E LIBERAZIONE

A corredo dell’annuncio del collegamento in diretta video, Prosperi ha voluto anticipare i contenuti delle ultime importanti decisioni avvenute alla guida del Movimento di Comunione e Liberazione con una lettera inviata a tutti gli iscritti alla Fraternità. Oltre ai ringraziamenti per l’ormai dimissionario Presidente Don Julián Carrón, Davide Prosperi ha indicato l’orizzonte e il metodo per i prossimi importanti cambiamenti che avverranno nel Movimento fondato dal Servo di Dio Don Luigi Giussani.

