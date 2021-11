Davide Silvestri/ Alleato di Soleil Sorge e Alex Belli contro Gianmaria Antinolfi?

Dopo essersi allontanato dal mondo dello spettacolo, Davide Silvestri è tornato in scena partecipando al Grande Fratello Vip 2021. A Davide piace molto giocare, è un bravo imitatore e si diverte a coinvolgere nelle sue gag gli amici della Casa. I suoi preferiti sono Alex Belli e Aldo Montano, ma non disdegna di coinvolgere Katia Ricciarelli. Oltretutto ha dimostrato più volte di essere molto creativo e questo è un punto a suo vantaggio: con Davide non ci si annoia. Quello che non sopporta è la falsità e preferisce tirarsi fuori dalle dispute soprattutto quando non è il bersaglio principale.

A volte per proteggere se stesso tende a nascondere le proprie emozioni, ma con le persone giuste riesce ad aprirsi. Un’idea sui suoi inquilini se l’è fatta, per esempio non crede in Gianmaria, non ha nulla contro il gieffino e non giudica nemmeno il suo modo di amare le donne, ma non lo reputa coerente.

Gianmaria Antinolfi non si è arreso continuando ad assillare Sophie Codegoni. I suoi atteggiamenti stanno facendo perdere la pazienza anche a Davide e Alex che stanno escogitando un modo per smascherare l’imprenditore. Antinolfi ha coperto tutto il letto dell’ex tronista di post-it. Il gesto non è stato compreso bene dagli inquilini soprattutto da Davide che si è chiesto se il gieffino sta bene di testa. Oramai per lui conquistare la ragazza è diventata un ossessione, Davide si è chiesto se il suo è un comportamento serio, Alex è convinto che l’imprenditore sia davvero innamorato di Sophie ma deve lasciare in pace gli altri inquilini finendola di assillarli con le sue manie. “Con me non funziona” ha aggiunto Davide.

Gianmaria in effetti non relaziona con Davide e nemmeno con Alex, perché ha capito che loro sono intenzionati a far emergere solo la verità e teme di essere smascherato. Silvestri ha portato a galla un episodio che lo ha fatto insospettire, per questo d’accordo con Belli ha deciso di scoprire quali siano le sue tattiche di gioco e capire chi veramente sia. Il pubblico è dalla parte di Davide che apprezza la sua franchezza e coerenza. Nella prossima puntata ci aspettiamo che Davide scopra le sue carte e affronti direttamente Gianmaria dicendogli in faccia quello che realmente pensa di lui. L’imprenditore in questo momento ha parecchi inquilini che gli remano contro e lo testimonia il fatto che sia andato in nomination. Davide ha le idee chiare, pensa che il suo comportamento sia una strategia di gioco e che Sophie gli serva soltanto per andare avanti. Sarà così?

