Soleil Sorge “Gianmaria Antinolfi come gli scarafaggi gli butti l’acido e non muoiono”/ Rischia eliminazione?

Lo staff di Gianmaria Antinolfi ha chiesto che venga preso un provvedimento disciplinare nei confronti di Soleil Sorge. Il rapporto tra la Sorge e l’imprenditore è stato sempre contrassegnato da alti e bassi. Dopo l’avvicinamento di Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni, Soleil Sorge ha continuato a manifestare delle perplessità sul loro rapporto e non sono mancate le tensioni. Parlando con Alex Belli, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri l’influencer si è lasciata sfuggire una frase infelice. Soleil ha dichiarato: “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano”. Alex Belli in un primo momento non si è accorto della gravità delle parole e ha riso, poi però ripensandoci le ha detto, “Sei cattiva”. Davide Silvestri l’ha invece redarguita dicendole di non esagerare con le parole.

Il fratello di Gianmaria Antinolfi lancia una stoccata a Sophie Codegoni/ "Falsa"

Gli utenti sui social si sono subito divisi. I fan di Soleil Sorge hanno preso le sue difese sostenendo che la giovane influencer non abbia voluto essere cattiva mentre i fan di Gianmaria sono sul piede di guerra. Qualcuno ha fatto notare che in un gioco non dovrebbero essere superati dei limiti: “A tutto deve esserci un limite, bisogna ricordare che è un gioco. Qui non si tratta di attaccare il personaggio che partecipa al reality ma attaccare con parole orribili una persona. Parole così gravi non devono passare inosservate”.

Gianmaria Antinolfi "Una mia fidanzata argentina ha abortito"/ Jessica "Belen Rodriguez gli fa un cu*o così"

Sulle parole di Soleil Sorge interviene lo staff di Gianmaria Antinolfi: “Speriamo che il GF Vip…”

Sulle parole di Soleil Sorge si è pronunciato anche lo staff di Gianmaria Antinolfi. I social media manager dell’imprenditore hanno chiesto che vengano presi dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’influencer: “Il gioco non può essere sporcato da queste parole. Dispiace per Gianma. Speriamo che il Grande Fratello Vip prenda provvedimenti a prescindere da tutto e tutti. Davide Silvestri si è reso conto e ha aggiunto “Non esagerare”. Lo staff di Gianmaria si è particolarmente indignato per le parole di Soleil Sorge. Il pubblico è convinto che Soleil, nonostante la pesantissima frase, non riceverà alcun provvedimento vista la maniera in cui è stata finora trattata. Gianmaria Antinolfi nella casa sembra avere gli occhi puntati da parte di alcuni dei suoi compagni d’avventura che lo accusano di strategia. In particolare Gianmaria si sarebbe avvicinato a Sophie per andare avanti nel gioco. Ma il ragazzo invece sostiene di provare un sentimento nei confronti della modella, che però di lui non vuole più saperne, ha infatti perso la fiducia e teme che Gianmaria sia ancora preso dalla coinquilina Soleil.

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello Vip 2021, Pagelle 14a puntata/ Fico vs Bruganelli, il web si schiera

© RIPRODUZIONE RISERVATA