Davide Silvestri critica Antinolfi/ “A un certo punto bisogna agire”. Poi imita…

Davide Salvestri critica il comportamento di Gianmaria Antinolfi. Durante un confronto con Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip, Davide ha fatto capire che secondo lui l’imprenditore manca di determinazione: “A un certo punto bisogna agire e basta!”. Silvestri si è riferito all’ospitata di Greta, la fidanzata di Gianmaria che si è scontrata con Soleil. Alex Belli ha ipotizzato che Greta abbia fatto qualcosa sui social che non è andata già agli amici di Gianmaria che hanno smesso di seguirla. A quel punto ha commentato il comportamento di Antinolfi: “Io al suo posto l’avrei presa”. Davide Silvestri è dello stesso avviso: “Credo che a volte si parli troppo. La prendeva per mano e usciva”.

Davide Silvestri/ Guerra aperta con Andrea Casalino e sulla fidanzata Alessia rivela che...

L’attore di soap ha poi svelato l’impressione che ha avuto su Greta: “Lei è arrivata bella decisa. Non è una che vuole apparire. Cosa le cambia se lui esce? Lei probabilmente non ha malizia televisiva”. Davide si è riferito al fatto che Greta abbia invitato l’imprenditore a rimanere nella casa per dimostrare chi è.

DAVIDE SILVESTRI ELIMINATO AL GRANDE FRATELLO VIP?/ Lite con Andrea "Ti ribalto!"

Davide Silvestri imita Andrea Casalino e Raffaella Fico

Davide Silvestri ha conquistato il pubblico con le sue imitazioni. Nessuno conosceva il suo talento. Il giovane attore ha colto tutti di sorpresa impersonando prima Raffaella Fico e poi Andrea Casalino. Davide Silvestri ha preso di mira quest’ultimo cominciando a comportarsi come un personal trainer. Poi raccoglie una seduta, se la mette sulle spalle, e comincia a far finta di fare degli esercizi.

Proprio nell’ultima puntata, Davide Silvestri ha avuto uno scontro acceso con Andrea Casalino a causa delle nomination. Andrea ha mandato in nomination Davide con la seguente motivazione: “Ha un eccesso di simpatia a volte e faccio fatica a capire se è un po’ costruita“. Davide è rimasto deluso da Andrea e si è sfogato in confessionale: “Andrea faceva tutto il simpaticone, vieni, dai, andiamo. Ci facciamo il fitness, di qui, di qua. Sono inc*****to nero. È un falso. È un pagliaccio. Sappi che da ora in poi con me hai chiuso”. Davide Silvestri è poi tornato sui suoi passi chiedendo scusa: “Intanto ti chiedo scusa. Quella serata lì ero nero, ci sono rimasto malissimo. Qualsiasi cosa abbia detto sbagliato su di te, ti chiedo scusa. Prima ti ho detto pagliaccio e poi ti ho chiesto scusa”. Saranno scuse vere?

Alessia, fidanzata Davide Silvestri/ L'attore: "ci siamo conosciuti a novembre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA