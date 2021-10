Davide Silvestri/ Dispensa consigli, ma la sua bontà non convince Katia Ricciarelli

Dentro la casa del Grande Fratello Vip Davide Silvestri ha instaurato un forte legame con Soleil Sorge e Alex Belli. I tre inquilini hanno dato vita alla “casa del Sole”, un luogo in cui accolgono gli altri concorrenti che cercano il trio per sfogarsi e sentirsi in parte consolati. Nelle ultime ore Gianmaria Antinolfi si è rivolto proprio a Davide Silvestri per abbandonarsi a uno sfogo sul suo rapporto con Sophie Codegoni. “Tanto come playboy non funzioni”, ha scherzato l’attore di “Vivere” che lo ha invitato di smetterla di dedicarsi a queste storielle che gli stanno facendo perdere credibilità. “Se tu non stai giocando e non sei uno stratega, ti stanno usando”, ha concluso Davide, mettendo in guarda l’imprenditore sul fatto che potrebbero essere Sophie e Soleil Sorge a giocare con lui.

Davide Silvestri: non convince Katia Ricciarelli

Ieri mattina Davide Silvestri si è confrontato con Katia, Alex e Manual sua alcuni episodi avvenuti dentro la casa. “Credo ci siano alcune situazioni che la gente cavalca apposta per attaccare”, ha dichiarato l’attore. Secondo Alex Belli, invece, la reclusione porta ad avere comportamenti isterici che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip non ci sarebbero. Ma Davide ha ribadito il suon pensiero: “Io me la lego al dito, anche nella vita. Sono talmente buono e aperto e sincero che basta che me ne fai mezza e per me cadi”, aggiungendo di far fatica a tollerare alcuni atteggiamenti e per questo non riesce ad andare d’accordo con tutti i concorrenti. Secondo Katia Ricciarelli l’attore è sicuramente sincero ma non così buono come dice di essere.

