Davide Silvestri ‘promuove’ il Grande Fratello 2023/ “Personaggi interessanti, un bel mix”

Davide Silvestri svela cosa pensa dell’attuale edizione del Grande Fratello

Davide Silvestri, ex concorrente del Grande Fratello Vip, aveva espresso preoccupazione per la svolta anti-trash del reality show: “Ho paura però che alla gente mancherà però il trash. La televisione ha bisogno di essere anche educativa” affermava l’attore ai microfoni di Superguidatv.

Alla luce della puntata di esordio del GF, però, l’attore torna a parlare del programma al settimanale Chi: “Personaggi interessanti. Un bel mix. Vedremo le risposte del pubblico. La televisione può raccontare storie umane ed essere educativa soprattutto con un format lontano dalle risse. Se i giovani sapranno cogliere questo, sapranno anche apprezzare i nuovi corsi come questo” .

Silvestri, è tornato su grande schermo con il film Nina dei lupi attraverso il quale sta realizzando i suoi sogni: “Ho iniziato una trasformazione fisica. Sono andato due settimane in montagna per imparare la mungitura delle capre. Mi sono isolato” ha svelato l’attore ai microfoni del settimanale Chi.

E ancora: “Ho smesso di tagliare barba e capelli, non mi preoccupavo se avevo le unghie sporche. Alessio, il mio personaggio, vive da solo in montagna. Ricordo che mi ero fatto dare i costumi di scena, e passeggiavo per ore nel silenzio. Insomma, ero pronto per impersonarlo. ” L’ex concorrente del Grande Fratello ha poi sottolineato che la sua partecipazione al reality, non ha influito sull’ottenimento del ruolo nel film: “Ho conquistato questo ruolo per merito. Al regista della mia partecipazione al reality interessava poco, contavano la mia interpretazione e i provini che ho fatto” assicura Davide: “All’inizio qualcuno non era convinto, poi quando abbiamo recitato tutti erano soddisfatti“.

