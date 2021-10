Davide Silvestri/ Dopo Andrea Casalino, pronto a fare fuori Samy Youssef?

La puntata di lunedì del Grande Fratello Vip si è aperta con la discussione che venerdì ha coinvolto Soleil, Samy e Ainett. Davide Silvestri alimenta un dibattito con Samy, difatti l’attore asserisce che nella casa si sono formati tre gruppi di cui uno neutrale. Samy non è d’accordo e mette a tacere l’attore. In settimana Davide si è scontrato con Clarissa che lo ha definito un abile stratega. Davide prima dell’inizio della puntata decide di confrontarsi con i suoi amici Nicola, Alex e Soleil.

Davide è convinto che dietro l’atteggiamento avverso delle sorelle Selassié nei suoi confronti, ci sia qualcuno che le esorta a farlo: “Ci vogliono mettere contro. A te appena ti liberano ti nominano” riferendosi a Soleil e poi aggiunge: “Dobbiamo fare in modo che non capitiamo insieme in nomination. Fa parte del gioco. Dobbiamo metterci nei preferiti, dobbiamo salvarci tra noi come fanno loro”. Signorini mostra a Davide dei video in cui le sorelle Selassiè lo attaccano aspramente. Sono dichiarazioni forti che lasciano senza parole Davide che sceglie di non controbattere.

Dopo circa un mese, all’interno della casa si comincia a parlare di strategie e ognuno cerca di difendere i propri compagni di viaggio, sperando di arrivare in finale con loro. Davide Silvestri esorta i suoi amici a restare uniti per far durare a lungo la loro presenza nella casa, cercando di attenersi alle regole del gioco. Silvestri la scorsa settimana è finito in nomination con Nicola, Samy e Amedeo. Alla chiusura del televoto risulta avere più voti degli altri. L’attore convinto di uscire si prepara a lasciare la Casa, ma Signorini lo ferma, comunicandogli che è salvo, perché è quello che ha ottenuto più preferenze, da regolamento deve dire chi mandare in nomination e Davide per la discussione avuta in puntata, fa il nome di Samy.

L’attore per aver vinto il televoto è immune e nomina le sorelle Selassié per quello che in settimana hanno detto su di lui. Dopo la diretta Davide spiega ai suoi amici i motivi che lo hanno spinto a non replicare alle accuse di Clarissa: “Avrei preferito fossero venute da me a chiedermi scusa per le offese. (…) Invece nulla, fanno anche le vittime.” Martedì la situazione è migliorata, i tre protagonisti della lite hanno deciso di parlarsi e chiarire la vicenda. La prima a farsi avanti è Lulù che si è scusata con Davide per le offese rivolte, lo stesso ha fatto Clarissa.

Davide Silvestri ha buone possibilità di proseguire nel gioco, il televoto ha dimostrato che ha molti seguaci a suo seguito. Le offese ricevute dalle sorelle Selassié lo hanno fortificato, il pubblico social si è scagliato contro le principesse e ha preso le difese dell’attore che al contrario delle sorelle viene considerata una persona diretta e vera. Davide è stato felice di ricevere le scuse da Lulù e Clarissa, ha raccomandato le ragazze di parlare direttamente con lui in presenza di qualsiasi problema che lo riguardano, senza lasciarsi coinvolgere dal pensiero di altre persone a loro influenti.

Nella prossima puntata ci si aspetta un confronto con le Selassié, anche perché prima della puntata di lunedì, l’attore ha manifestato la sua soddisfazione a vedere al televoto le principesse e Samy, così da smembrare il loro gruppo. Venerdì sarà interessante conoscere il pensiero delle sorelle e anche di Samy, chissà se la tregua tra il modello e l’attore, dopo questa rivelazione non venga compromessa.



