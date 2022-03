Davide Silvestri esce allo scoperto/ “Penso di meritarmi la finale” e allontana Barù da Jessica…

Davide Silvestri pronto a vincere la finale?

Davide Silvestri è soddisfatto. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha vinto la scorsa puntata il televoto flash contro Soleil Sorge andando a sorpresa in finale. L’attore sembra intenzionato a viversi questi giorni in totale tranquillità e parlando con Sophie Codegoni e Manila Nazzaro dice: “Ho meno adrenalina ma sono comunque curioso di vedere cosa succede. Penso di meritarmi di vivere l’ultima puntata”. Davide Silvestri non vede l’ora di viversi la finale. Davide è uno dei candidati alla vittoria e il pubblico lo ama perché non ha ai attuato strategie. Negli ultimi giorni però il suo percorso è stato macchiato da alcuni errori. La sua vicinanza a Barù è stata particolarmente attaccata anche perché in molti sono convinti che Barù stia giocando sporco. Davide è convinto che se non fosse stato eletto finalista sarebbe andato in nomination ma a quel punto si sarebbe sentito pronto per affrontarla.

Chi sono i finalisti Grande Fratello Vip 6?/ Lulù è la favorita per la vittoria ma...

Davide chiede poi a Sophie se abbia paura di uscire: “Hai paura di uscire?” ma Sophie gli confida di essere tranquilla e di potersi ritenere soddisfatta per il percorso fatto. Nelle ultime ore, però, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip si sono alzate delle urla contro Davide Silvestri. L’attore è stato accusato di essere doppiogiochista. Barù accoglie con ironia quanto accaduto da fuori, ridendosela con il compagno di viaggio. Davide, per chiudere il cerchio su questo inatteso siparietto a distanza, invita tra sé e sé i fan fuori ad andarsene: “Andate a dormire, vah“.

Kekko Silvestre/ “Ecco perchè non sono andato a trovare Davide Silvestri al Gf Vip”

Davide Silvestri è deluso da Lulù Selassiè, “Con me non è stato un libro aperto”

Davide Silvestri è il terzo finalista del Grande Fratello VIP di quest’anno. L’attore ha infatti vinto ad un ballottaggio flash contro Soleil Sorge, eliminata inaspettatamente durante la corsa alla finale. I due erano, infatti, stati mandati entrambi al televoto dai coinquilini. A salvarlo è stato forse il fatto che Silvestri sia conosciuto al pubblico da più tempo, grazie alla carriera di attore e aiuto regista che porta sulle spalle. A seguito dell’ultima puntata, Davide si è sfogato con il coinquilino nonché amico Barù in merito all’eliminazione di Soleil. Secondo lui, infatti, nella casa si stanno attuando delle strategie che mirano a far fuori personaggi pericolosi per la vittoria di altri, permettendo però di mantenere buon viso a cattivo gioco davanti ai telespettatori e agli altri concorrenti. Il televoto doveva, difatti, decidere non solo chi mandare alla finale, ma anche chi eliminare. Durante il Daytime, Davide ha anche avuto modo di confrontarsi con Manila Nazzaro, ex Miss Italia, sulla situazione tra lui e Lulù: l’attore ha sostenuto di aver sempre cercato di mantenere un confronto aperto con l’amica, che non si è sempre rivelata altrettanto coerente con lui. La sua delusione è dovuta al rapporto che i due avevano instaurato dopo tutti questi giorni in casa insieme, rapporto che ora sembra essere stato intaccato.

Davide Silvestri e Barù cacciano Jessica dalla stanza del sole/ "Non entra nessuno…"

La trasmissione è oramai per quest’anno quasi giunta alla fine e i concorrenti hanno avuto modo di farsi conoscere bene dal pubblico. Ciò che più ha colpito di Davide è stata senza dubbio la sua onestà e la sua propensione ad affrontare i problemi di petto. In qualsiasi discussione con gli altri coinquilini lo abbiamo sempre visto in prima linea, cosa che lo stesso pubblico da casa e in studio ha apprezzato. Si tratta di una caratteristica che lo ha aiutato a farsi volere bene anche dai suoi stessi colleghi, permettendogli di arrivare fino a questo punto. Per il momento, almeno fino alla prossima puntata, Davide potrà dormire tranquillo, essendo uno dei finalisti. Ciò, però, non gli permetterà di godersi la prossima puntata in maniera del tutto serena: ricordiamo, infatti, che al televoto della puntata del 10 Marzo ci sarà proprio Barù, concorrente con cui lui stesso ha ammesso di aver stretto un forte sapporto. In qualsiasi caso, come è emerso dalla puntata del 7 Marzo, Davide sembra essere decisamente favorito dal pubblico, a tal punto da essere riuscito a vincere contro Soleil.



© RIPRODUZIONE RISERVATA