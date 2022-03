Davide Silvestri vs Jessica Selassiè/ “Ha sorriso quando Soleil stava uscendo…”

Davide Silvestri sprona Jessica Selassiè a cantare. Jessica è imbarazzata e si nasconde con la faccia in un cuscino: “Senza base è orrenda la mia voce”, dice. “Non è vero, è bellissima. L’ho sentita” la rassicura Barù. Jessica si lascia convincere da Barù e Davide Silvestri. La principessa inizia ad intonare “Chasing Pavements”, un brano di Adele che le piace molto. I due coinquilini si guardano, felici che Jessica si sia lasciata andare. A quel punto, Davide commenta divertito: “Ci siamo ci siamo, canti meglio di Lulù”. “È vero, è vero. Ti stavi solo riscaldando e stava uscendo la tua vera voce” aggiunge Barù, fiero dell’esibizione di Jessica. Jessica Selassiè è riuscita a superare quel primo momento iniziale di smarrimento e imbarazzo dimostrando grande determinazione e forza.

Davide Silvestri nelle scorse ore ha fatto anche una riflessione su Jessica Selassiè. L’attore è convinto che Jessica abbia attuato una strategia in seguito all’uscita di Soleil Sorge dalla casa del Grande Fratello Vip: “Jessica ha sorriso quando Soleil stava uscendo e io non ho capito se rideva per l’uscita di Soleil o perché ha pensato ‘Ora Davide è uno dei finalisti devo tenermelo buono’!”. Davide dopo aver espresso i suoi pensieri nel confessionale e aver rivelato i suoi dubbi sull’atteggiamento assunto da Jessica nel momento in cui ha visto uscire dalla porta rossa Soleil Sorge, si è confidato anche con Barù spiegando che il comportamento della principessa nei suoi riguardi negli ultimi giorni è cambiato radicalmente.

Davide Silvestri e l’alleanza con Barù Gaetani

Davide Silvestri è un altro finalista del Grande Fratello Vip ma la sua scelta di non far parte di nessun gruppo, di nominare chi non gli andava bene, di tenersi lontano dalle liti, lo hanno premiato. Anche quando poteva esprimere un parere si è sempre trattenuto, lo ha fatto con Soleil perché non ha mai approvato la relazione che avesse con Alex e ha continuato con Miriana. Ha sempre preferito tacere piuttosto che ferire le persone. Nel gioco del “Salvataggio”, Davide avrebbe voluto salvare Barù Gaetani, ma su indicazioni dello chef ha premiato Giucas, spedendo al televoto il nipote di Costantino contro Sophie. Dopo la puntata Davide con i suoi compagni hanno brindato in cucina, ma Delia non ha partecipato. L’attore il giorno dopo le chiede come mai non l’avesse raggiunto, la modella ha precisato che dopo l’eliminazione di Manila non se l’è sentita di festeggiare, il suo umore era a terra e ha preferito mettersi al letto a dormire. Davide la sprona a reagire e a godersi al meglio gli ultimi giorni di soggiorno nella Casa. La modella lo assicura che cercherà di godersi al meglio ogni giornata in compagnia dei suoi amici di viaggio. Davide al contrario degli altri Vipponi è ossessionato dalla vittoria, ma teme le sorelle Selassiè, per questo sta cercando nuovi alleati e Barù è uno di questi. É riuscito a sconfiggere la Caldonazzo, il pubblico lo ha premiato regalandogli la finale, ora però sta esagerando e questa voglia di vincere potrebbe alla fine penalizzarlo.

Nei giorni passati ha discusso con Barù che lo vorrebbe distante da Jessica e lo ha minacciato di nominarlo se non si sbriga a chiudere il rapporto. Barù non è la persona che si fa condizionare dai pareri degli altri, difatti si è ravvicinato alla Selassiè e le ha chiesto scusa. Lo scenario è di trovare in finale entrambe le Principesse e questo darebbe fastidio a Davide perchè teme che una delle Selassiè possa soffiargli la vittoria. Il pubblico è diviso a metà, c’è chi fino ad oggi ha apprezzato il suo “stare da parte” e chi invece parla di strategia di gioco, è vero che si è sempre tenuto lontano dalle discussioni ma non sono mai mancate da parte sua giudizi lapidari nei riguardi di chi non gli stava a genio. Con astuzia è riuscito a crearsi il suo gruppo di preferiti pur dichiarandosi sempre una persona non soggetta a influenze esterne. Qualche utente lo ritiene falso che lavora sotto banco, per questo in molti ritengono più intelligente far vincere Delia.



