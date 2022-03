Barù, flirt con Jessica “Salvo in due televoti facendo quello”/ Ira social “stratega”

Grande Fratello Vip 6, Davide Silvestri si confronta con Barù sul gioco: è polemica

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6 e il preannunciato grande “outsider” del reality, tra le ultime new-entries nella Casa, Barù Gaetani, è ora al centro di una polemica mediatica sollevata dal web che lo taccia di doppiogiochismo, ipocrisia e strategia senza scrupoli mossi nella sua condotta assunta nella Casa più spiata d’Italia. Il motivo alla base della bufera che si abbatte sul fascinoso chef? A detta dei detrattori internauti, Barù si prende gioco dei coinquilini, coprendo il ruolo della macchietta di se stesso, soprattutto nel fingersi interessato alla conoscenza di Jessica Sélassié, sua pretendente dichiarata, che nelle ultime ore ha non a caso chiuso i rapporti con lui infrangendo i cuori del fandom del loro binomio, “Jeru”. E, a scatenare le accuse ai danni di Barù Gaetani, è ora un video diventato virale su Twitter, che vede Davide Silvestri (terzo finalista) esortare lo chef alla riflessione che il suo gioco possa alla lunga rivelarsi controproducente, in prospettiva della finale del Grande fratello vip 6 in arrivo. Ma lo chef (diventato quarto finalista alla semifinale del reality) smentisce la previsione funesta dell’attore amico, garantendo il successo della sua strategia. Il che, però, ora, scatena le contestazioni web ai danni di Barù.

“Quello che ti dicevo all’inizio… Stai attento a non fare troppo il cretino, perché poi dall’altra parte… “, dichiara Davide a Barù nel video della polemica del momento e di tutta risposta lo chef controreplica, assicurando il suo successo garantito dal pubblico al televoto: “Mi hanno fatto passare due televoti…facendo quello, e alla fine sì, ok, però hai capito?”. Insomma, in un certo senso Barù ammette di sentirsi la rivelazione del Grande fratello vip 6 ma, intanto, l’altra faccia della medaglia del successo gli è avverso, tanto che ora si registrano le critiche social a suo carico.

A margine del video incriminato, del momento in cui Barù Gaetani ammetterebbe la sua strategia di gioco condotta al Grande fratello vip 6 con allusioni al legame stretto con Jessica Sélassié, intanto non si risparmiano tra le contestazioni social più disparate da parte degli internauti, online: “Anche lui la sua parte l’ha studiata bene! Mamma che pena!”; “E poi la maleficent era Soleil…”; “Che bassezza quest’uomo, si rivela un povero uomo nonostante le nobili origini”; “Complimenti a chi lo ha mandato in finale, Barù…”.

Tuttavia, lo chef della Casa è indicato nella classifica dei gieffini più quotati alla vittoria del Gf vip 6, insieme alle sorelle Lulù e Jessica Sélassié (sua pretendente) Che possa spuntarla ancora Barù, e aggiudicarsi così il montepremi finale del reality, anche in virtù della sua strategia annunciata?





