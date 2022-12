Davor Luksic, chi è il marito di Cristel Carrisi/ “Mi ha dato un forte senso di protezione”

Cristel Carrisi: l’incontro e il matrimonio con Davor Luksic

Cristel Carrisi è felicemente sposata ed innamorata del marito Davor Luksic. La figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi vive un sogno. Tutto questo grazie al marito Davor Luksic con cui è riuscita a ritrovare quell’armonia, complicità e serenità con cui è cresciuta a Cellino San Marco, in Puglia, con la sua famiglia. Un clima che è stato spazzato via quando è scomparsa la sorella Ylenia Carrisi; una scomparsa che ha destabilizzato la vita di tutta la famiglia Carrisi per sempre. L’incontro con Davon Luksic è stato però importantissimo per Criste che, non solo si è sposata, ma è diventata anche mamma di tre splendidi figli.

"Ylenia Carrisi scomparsa? Ferita aperta"/ Cristel e Romina piangono per la sorella…

Il 3 settembre del 2016 Cristel Carrisi e Davon Luksic si sono sposati a Lecce, nella chiesa barocca di San Matteo. Dal loro amore sono nati tre meravigliosi bambini: il primogenito Kay Tyrone nato il 10 maggio del 2018, poi Cassia Ylenia nata il 10 agosto del 2019 e infine Ryo Inés nato il 23 settembre del 2021. La famiglia vive in Croazia, ma sono spessissimo in Italia per la famiglia.

Romina Power “non riuscivo a camminare”/ “Vivo in Puglia ma non per Albano. L'amore…”

Cristel Carrisi e la nuova vita con Davor Luksic

“Ho cambiato vita e sono contenta di averlo fatto”. Con queste parole Cristel Carrisi dalle pagine del settimanale Di Più Tv ha raccontato dell’incontro con Davor Luksic. La figlia di Al Bano e Romina ha confessato: “Davor ha regalato quel clima di felicità che respiravo da bambina. In tutto questo, non mi ha mai chiesto di mettere da parte la mia carriera, sono stata io a volere fermarmi per dedicarmi ad altro come l’Università, dove mi sto laureando in Economia, e la mia linea di costumi”. Non solo, la figlia d’arte ha anche smentito clamorosamente di essere in crisi con l’uomo della sua vita e il padre dei suoi figli.

Ylenia Carrisi, figlia Romina Power scomparsa nel 1994/ I fratelli Yari e Cristel

Proprio Romina Power, ospite di Verissimo, ha raccontato del bellissimo rapporto con la figlia Cristel e l’altra figlia Romina: “le ho desiderate fortemente. Non mi sembrava di poter avere quattro figli, mi sembravano tanti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA